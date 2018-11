Lucho Cáceres demuestra su lado más tierno: Recogió perrito en la carretera y le busca un hogar | FOTOS

El actor Lucho Cáceres , más allá de ser conocido por su participación en 'De vuelta al Barrio' y una amplia carrera actoral, se ha caracterizado por ser un amante de los animales y hoy se ganó el corazón de todos al mostrar su lado más tierno con una publicación en Facebook , donde cuenta la historia de 'Manolo', un perrito que encontró en la carretera y que llevó hasta los estudios de América de Pachacamac.



"Hace dos años que de lunes a viernes transito por la carretera al sur hasta Pachacamac por motivos laborales y mi día empieza oliendo la muerte. Un promedio de 5 a 8 perros inertes y desmembrados en el trayecto acompañan mi diaria rutina, ni sé en qué momento adopte el ejercicio de contabilizarlos diariamente, pero desde que eso ocurre no puedo permanecer indiferente cuando veo a alguno intentando cruzar la “vía de la muerte”, como la he bautizado", dice la primera parte del post de Lucho Cáceres en Facebook.

"Fue así como “Manolo” y yo nos topamos en la ruta y felizmente cumplió el requisito básico e indispensable de subir a mi carro como si nos conociéramos de toda la vida, lo atribuyo a su envidiable juventud , no tiene más de 4 meses. Ya antes he logrado sacar de las pistas a más de uno de nuestros amiguitos y cuando me envían las fotos con sus nuevas familias y apacibles vidas, no puedo dejar de conmoverme y confirmar que vale la pena tomarse ese tiempito y echarles una mano, pero eso no sería de ninguna manera posible sin la ayuda de todos ustedes, ya sea adoptando o compartiendo este post ¿Qué dicen, lo hacemos una vez más juntos? Manolo les estará eternamente agradecido, literalmente", prosigue el post en Facebook que ha sido compartido más de 2,418 veces en la red social.

Inmediatamente, los amigos y usuarios de Facebook aplaudieron el gran corazón de Lucho Cáceres y también compartieron la publicación para que el pequeño 'Manolo' logre encontrar la familia que se merece.