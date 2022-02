INOLVIDABLE. En las últimas horas, Lucho Cáceres ha sido noticia tras protagonizar un altercado al interior de un bus de transporte público. El actor lanzó insultos al conductor por ocasionar tráfico en una conocida avenida de Miraflores. Sin embargo, esta no ha sido su única polémica, pues también recordamos el momento en que fue intervenido y llevado a una comisaría.

En el año 2005, las cámaras de Magaly Medina captaron a Lucho Cáceres en evidente estado de ebriedad al interior de una comisaría , a donde fue llevado tras ser intervenido cuando intentaba entrar a un auto que no era suyo. El actor lanzaba insultos y agredía a los efectivos policiales que se encontraban en el lugar.

“Déjame, déjameee, cara**, tama**, déjame...” , se le escucha decir a Cáceres mientras se encontraba tirado en el piso de la dependencia policial. Como se recuerda, estas imágenes volvieron a la luz en el 2020 cuando el artista cuestionó a Magaly y ella le respondió fuertemente.

Lucho Cáceres y el vergonzoso día en que fue llevado a una comisaría por estado de ebriedad

LA GUERRA ENTRE MAGALY Y LUCHO CÁCERES

Hace algunos años, Lucho Cáceres compartió una publicación en Facebook junto a la imagen de Magaly Medina donde le recordó la sentencia que tuvo la ‘urraca’ tras perder un juicio contra el jugador Paolo Guerrero.

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino por el contrario son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, escribió.

“Cuatro sentencias condenatorias por delitos similares, consentidas y ejecutoriadas, una de ellas con pena privativa de la libertad, son el más tangible ejemplo. Y a la luz de los hechos todo parece indicar que se vienen más”, agregó el actor.

Sin embargo, fiel a su estilo, Magaly Medina descargó toda su fura contra Lucho Cáceres y también le recordó su vergonzoso pasado como las imágenes de la comisaría por estar en estado de ebriedad.

“Si vamos a hablar de rehabilitación, estoy totalmente rehabilitada. Cada vez que he sido sentenciada, he cumplido con todo [...] Dime tú, y quiero que me contesten porque esto lo has dicho públicamente: ¿tú ya estás rehabilitado?, ¿Tú eres o sigues consumiendo las mismas sustancias que años atrás, en el 2005, nos permitieron verte en ese estado patético?”, dijo fuertemente la conductora de ATV.

“ ¿Este señor al que mis cámaras mostraron así viene a darme lecciones de moral? Por favor, quédate en el basural de donde saliste” , sentenció.