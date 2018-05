Milett Figueroa es una de las figuras de la farándula nacional que siempre está en medio de la polémica por cualquier cosa que hace o deja de hacer. La modelo recientemente ha sido relacionada con Lucho Cáceres, su compañero en 'De Vuelta al Barrio'.

Durante la gala de 'El Artista del Año', Milett Figueroa aclaró que ella siempre es involucrada con personas del medio y que si ahora los rumores son con Lucho Cáceres, después serán con otras personas.

Gisela Valcárcel quiso saber también la opinión de Lucho Cáceres sobre el tema, pero el actor prefirió mantener silencio y evitar comentar sobre el supuesto rumor. Milett Figueroa indicó que ella solo se centrará en su carrera como actriz y cantante.

Sin embargo, esas declaraciones no fueron suficientes para silenciar todas las especulaciones alrededor de Milett Figueroa y Lucho Cáceres. Por eso, la modelo ha tenido que salir nuevamente a hablar del tema.

" Tener que soportar esto solamente porque eres persona pública y aparentar que eres fuerte todo el tiempo no está bien tampoco. Quiero mostrar que sí me afectan las cosas que pasan, sí me afectan mucho, sobretodo cuando se dicen cosas que no son", señaló Milett Figueroa en conversación con América Espectáculos.

La modelo calificó de 'ridículas' todas las especulaciones sobre un posible romance entre ella y Lucho Cáceres. Además, Milett Figueroa dejó en claro que no terminó su relación con Pato Quiñones por una tercera persona.

"La mujer siempre es la que queda mal. Si quiero dejar en claro que es totalmente falso, es una especulación ridícula, sin ningún tipo de lógica. Más bien, le mando unas disculpas a la esposa de Lucho por tener que soportar todas estas especulaciones que son inventos todos los días", puntualizó Milett Figueroa.

