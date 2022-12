Lucho Cáceres se presentó en Moloko Podcast de Carlos Orozco y Hugo Lezama, y habló sobre el juicio que le ganó en primera instancia a Magaly Medina. El actor afirmó que son veinte años en que la popular ‘Urraca’ viene insultándolo continuamente y en señal abierta.

“Me dijo ‘basura’, ‘escoria’, ‘pobre diablo’, ‘regresa al basural de donde saliste’, insulto, que configuran el delito de injuria agravada... El honor es un bien jurídico fundamental que está en la constitución”, respondió al ser consultado por la denuncia a Magaly.

Para Lucho Cáceres no hay nada que justifique que alguien sea llamado ‘escoria’ o una ‘basura’ y reconoció que el juicio ganado fue solo en primera instancia y la periodista puede apelar. “Esto viene de hace años, continuamente. Durante 20 años en señal abierta y en un medio comunicación”, afirmó.

El actor afirmó que si fuese calificado por su trabajo como actor o por sus valores, él no habría podido presentar ninguna demanda; pero “¿que me convierte en una basura o en una escoria?”, se preguntó Lucho Cáceres.

LUCHO CÁCERES: “UNO VE UNA CÁMARA Y LA PATEA, NO ES ASÍ”

En la entrevista, Lucho Cáceres también se refirió a las agresiones contra los reporteros de Magaly Medina. " Uno ve imágenes y llegan más que cualquier palabra. A uno le atribuyen una condición esquizoide, que uno ve una cámara y la patea. No es así. Tú estás en un lugar, puedes estar con tu hija, viene una cámara y te dicen ‘Lucho decidiste firmar a tu hija’”, manifestó.

También recordó que cuando grababa Así es la vida, le dejaban un papelito con insultos y cuando lo leía aparecían los reporteros. “Yo no me arrepiento de nada. Hay cosas que no volvería hacer; pero de las que hice yo siempre voy a defender mi intimidad”, añadió Lucho Cáceres.





