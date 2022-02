VUELVE A PRONUNCIARSE. En los últimos días, Lucho Cáceres protagonizó otro polémico suceso en la calle. El actor peruano fue grabado al interior de un bus de transporte público gritando e insultado al conductor y ahora ha salido nuevamente a defenderse.

A través de su cuenta de Facebook, Lucho Cáceres comparó su bochornoso altercado con la historia de la película ‘Relatos Salvajes’ del conocido productor de cine Ricardo Darín.

“De todas las historias me quedo con la de Bombita, la sentí muy cercana. Me pregunto que habría hecho Bombita con dos combis que estando en verde no avanzaban por recoger pasajeros e impedían el paso de una ambulancia ”, escribió el artista nacional.

Según Cáceres, su reacción hacia el conductor del micro se debió a que no avanzaba pese a que tenía la luz verde encendida y que incluso no se movió ni por la ambulancia que estaba detrás de ellos.

¿QUÉ PASÓ CON LUCHO CÁCERES?

Un polémico video en TikTok se hizo viral al tener como protagonista a Lucho Cáceres, a quien se le ve enfurecido y se dirige a los pasajeros indicándoles la falta que había cometido el chofer, contra quien lanza duros calificativos.

“Generando un tráfico y a partir de mañana serán embarrados con heces si suben a este medio de transporte del señor también. Gracias, pueden grabarme, colgarme y etiquetarme. Gracias animal de m...”, se le escucha decir a Cáceres lanzando este insulto al chofer del bus.