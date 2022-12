Lucho Cuéllar, mejor conocido como ‘El Kiko de la cumbia’, regresa a la escena nacional con su tema “Navidad sin ti”, una cumbia balada que promete sorprender a sus fans.

“‘Navidad sin ti’ está inspirado en la historia de un hombre que por culpa de sus errores pierde a su pareja, y en esa fecha familiar le viene la nostalgia por haberla perdido”, se señaló en comunicado de prensa.

La canción fue compuesta por el cantante mexicano Marco Antonio Solís en 1987, y ahora Lucho Cuéllar la canta a su estilo, un nuevo tema que incorpora a su repertorio con la finalidad de unir a la familia.

Según indicó el cantante, la canción también refleja su cambio con el transcurso de los años. Él señaló que aprendió de sus errores.

“Muchas veces he recibido críticas, dardos, por mis errores o por mi actuar, los que he aprendido a entender, pero lo que a veces me cuesta entender es porque aún me siguen señalando, por qué no dar una oportunidad. Uno puede enmendar sus actos, antes cometí excesos, pero ahora ya no”, indicó el artista.

“A veces me critican por apoyar a otras personas que también han errado, como lo sucedido con John Kelvin, pero eso no es justo, todos tenemos derecho a una nueva oportunidad, no debemos satanizar”, expresó el líder de ‘Los incorregibles’.

El video musical de “Navidad sin ti” de ‘Lucho Cuéllar y los incorregibles’ se lanzará la próxima semana a través del canal de YouTube del grupo musical.