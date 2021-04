Lucho Cuéllar reapareció en la pantalla chica y recordó los escándalos en los que se vio sumergido por sus problemas con el alcohol. En ese sentido, reconoció que la vida bohemia en la que se sumergió fue responsabilidad suya.

“Me fui alejando de la música. Nosotros somos imágenes públicas y tenemos que guardar un respeto al público. De repente por el momento de fama me aloqué, también por la edad porque yo no he vivido la juventud como era normalmente. La vida del artista es muy difícil, desde el momento que inicias, entonces comencé muy joven y no tuve una vida por etapas”, comentó en declaraciones a Mujeres al Mando.

Asimismo, aseguró que sus errores también afectaron a su familia, aunque indicó que lo que se vio en pantalla no fue ‘100% real’. “Quizá no fue el momento indicado ni la persona indicada”, dijo en relación a su romance con Katy García.

Lucho Cuéllar reconoció que tuvo que eliminar las malas influencias en su vida, al igual que los malos hábitos, y en referencia a su vida sentimental, asegura que primero debe conocer bien a su pareja para luego ‘entregarlo todo’.

HACE MEA CULPA

El cantante recordó sus problemas con el alcohol y dijo que fue complicado superarlos. “Es muy difícil dento del medio social donde nosotros trabajamos, al menos los que vamos a provincias, dentro del escenario, los conciertos... la venta masiva de alcohol... Si a una persona no le recibías un vaso te decían que eras sobrado. Quizá lo recibías y no lo tomabas, pero ya estaba en el acto que lo recibías, ya eras alcohólico”, dijo.

“Yo reconozco que sí he tenido una vida alocada al 100%, pero ya estoy mejor, he estado cinco años pensando, evaluando las cosas. He vivido para mi felicidad, ahora ya no voy a pensar en mí, ahora voy a pensar en mis hijos, en mi madre, en mi familia, en darles esa felicidad que yo ya gocé. Quiero que mis hijos y mi familia digan qué orgullo que eres padre”, agregó.

