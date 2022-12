Lucho Cuéllar, más conocido como ‘El Kiko de la cumbia, afirma que está plantado, reconoce que ha cometido errores y dejó de ser un demonio. Ahora al frente de su propia orquesta, ‘Lucho Cuéllar y los Incorregibles de la cumbia’, estrena la canción ‘Navidad sin ti’.

“ Hoy ya no soy el mismo, no soy un ángel, pero hace tiempo dejé de ser demonio . Vivo tranquilo, feliz y enamorado, ya me planté, es más si me sale todo como lo he planeado el 2023 me caso porque la mujer que tengo a mi lado es parte de mi soporte para seguir adelante”, dijo el popular ‘Kiko de la cumbia’.

Sientes que a pesar de que estás alejado de los escándalos, la gente te sigue señalando.

Muchas veces he recibido críticas, dardos, por mis errores o por mi actuar. Lo que he aprendido a entender, pero lo que a veces me cuesta entender, es porque aún me siguen señalando, por qué no dar una oportunidad que uno puede enmendar sus actos. Antes cometí excesos, pero ahora ya no.

No creerán en tu cambio...

La vida me ha enseñado es que ante las críticas es mejor dejar que nuestros actos respondan solos, y creo estar demostrando no ser el mismo Lucho de antes.

También te criticaron por apoyar a John Kelvin...

Así es. A veces me critican por apoyar a otras personas que también se han equivocado como lo sucedido con John Kelvin, pero eso no es justo, todos tenemos derecho a una nueva oportunidad, no debemos satanizar.

Ahora ‘Lucho Cuéllar y los Incorregibles de la cumbia’ han lanzado el tema ‘Navidad sin ti’.

Esta canción está inspirada en la historia de un hombre que por culpa de sus errores pierde a su pareja, y en esa fecha familiar le viene la nostalgia por haberla perdido.

Te han preguntado a quién le has dedicado la canción.

Muchos dirán que esta canción se la estoy dedicando a alguien, pero no. Probablemente sí hubiera estado soltero, podría haber dedicado ‘Navidad sin ti’, a la mamá de mis hijos, a Katty (García), a mi mamá, y a tantas personas que le he fallado, a las que alejé por mis errores, igual es de caballero reconocer que la he fregado.

Lucho Cuéllar confiesa que tuvo que trabajar poniendo cables: “Colgado del poste, pero chamba es chamba”

Lucho Cuéllar, ex vocalista del Grupo 5 reveló que pasó momentos muy complicados al estar fuera del mundo de la música durante la pandemia, por lo que se vio en la obligación de cachuelearse en otro rubro.

En ese sentido, Lucho Cuéllar confesó que trabajó en una empresa de telecomunicaciones al encontrarse sin empleo. “Con la bendición de Dios, con salud y trabajando como ves, a Dios gracias, bien. (Estuve) desaparecido, pero chambeando en otras cosas, nunca bajando la guardia. Estuve trabajando en una empresa de telecomunicaciones, colgado del poste, poniendo cable a la gente, chamba es chamba y creo que hay que darle con todo”, dijo el cantante.