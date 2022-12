Luego de varios años, Lucho Cuéllar reapareció en la escena de espectáculos para hablar de su nueva faceta en la musica, el plano amoroso y hasta se animo a hablar de Katy Garcia, su expareja con quien protagonizo varios escándalos mediáticos.

En declaraciones al programa Estás en todas, Lucho Cuéllar señaló que no le gustaron unas declaraciones que dio Katy García pero que ya la ha perdonado con el paso de los años.

“Nos encontramos en 2015 para hacer un video de una agrupación a la que yo pertenecía, creo que no quedamos en malos términos, solo el mal entendido de unas declaraciones que ella dio y a mí no me gusto, pero en fin. Creo que hay que perdonar para ser felices en la vida”, dijo Lucho Cuéllar en el magazine.

LUCHO CUÉLLAR PIDE QUE LE DEN EL DIVORCIO

El cantante Lucho Cuéllar se evidenció fastidiado porque su expareja Analy Castro se niega a darle el divorcio e incluso le estaría pidiendo dinero a cambio de firmar los documentos de dicho trámite.