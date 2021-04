A pocos días de llegar a Lima de la ciudad de Trujillo, el cantante Lucho Cuéllar indicó que ha renacido como el ave fénix tras vencer el coronavirus, enfermedad que le detectaron a mediados del mes de febrero. Además, abrió su corazón y reveló que atraviesa un excelente momento en el aspecto laboral y sentimental al lado de su pareja, a quien prefiere mantener en el anonimato, sin embargo, resaltó que mantienen una relación sólida, llena de amor y respeto.

El músico indicó que está llevando su vida perfil bajo y alejado de los escándalos, pues resaltó que solo está enfocado en crecer artísticamente con su orquesta ‘Lucho Cuéllar y los incorregibles de la cumbia’, que brindará su primer concierto virtual y totalmente gratis el próximo 24 de abril a través de todas sus plataformas digitales. “A los artistas nos han dejado en el aire y somos los últimos en recibir algún tipo de ayuda. Ya es más de un año sin poder trabajar, los músicos también tenemos familia y los bancos no esperan. El Ministerio de Cultura debería hablar con los promotores y dar ventajas para reactivar los eventos”, declaró Cuéllar.

Lucho, ya lograste superar el coronavirus…

Renací como el ave fénix. Ya superé lo que tuve que pasar, hice casi 20 días de cuarentena, ya lo superé, me siento más recuperado, a Dios gracias estoy bien, tranquilo y trabajando con mi orquesta ‘Lucho Cuéllar y los incorregibles de la cumbia’, con quien daremos nuestro primer concierto virtual este 24 de abril totalmente gratis y se trasmitirá por todas nuestras plataformas digitales. Hemos grabado el tema de Ricardo Montaner, ‘Tan enamorados’, pero a genero de cumbia. Feliz y contento por las oportunidades que Dios me da.

¿Cómo te va en el aspecto sentimental?

Enamorado de la vida, de Dios, mis hijos, mi madre y mi pareja, con quien estoy muy bien y alejado de todos los escándalos. Ella sabe que la amo, que siempre estoy pendiente de ella y ayudándole en todo lo que pueda.

¿Cómo se llama tu novia y cuánto tiempo tienes juntos?

Se llama María Expropiación Petronila (Risas) Mentira, estoy tratando de mantener mi relación al margen porque ya me ha pasado, no quiero que la gente se meta en mi relación, la envidia puede mucho, hasta ahora estoy perfil bajo y quiero mantenerme así. Es decisión de ambos, no la voy a exponer y la amo muchísimo.