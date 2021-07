NO LO RESPALDA. El también cumbiambero Lucho Cuéllar se pronunció sobre la situación de su compañero de canto John Kelvin, quien se encuentra tras las rejas luego que la Corte Superior dictara siete meses de prisión preventiva por agresión sexual, física y psicológica contra su esposa Dalia Durán.

El cantante fue entrevistado por el dominical Día D para referirse sobre la crítica situación del exintegrante del Grupo 5. Según dijo, John Kelvin nunca fue una persona de recurrir a muchas juergas, sin embargo, desde el 2019 cambió por completo.

“Él por ejemplo no ha sido una persona de salir a tomar, de estar en juergas, yo te digo porque lo conozco años atrás. Así como dice su propia esposa, él a partir del 2019 ha cambiado”, señaló.

Además, sostuvo que el dinero no lo es todo en esta vida pues lo más importante es lo que llevas en tu interior. “Uno puede ser el hombre más millonario del mundo, tener la riqueza y fortuna más grande, pero el alma y corazón lo tienes vacío”, recalcó.

Nilver Huarac afirma que John Kelvin “era un buen prospecto artístico” y revela cuánto ganaba al mes

Además, Lucho Cuéllar remarcó que John Kelvin ha tenido un problema de ego cuando se sometió a la operación de manga gástrica.

“A partir de su operación como que su figura se levantó un poquito más el ego, me imagino. Porque tú sabes que cuando uno está gordito si es que no tienes el ego alto, si no tienes tu autoestima bien puesta, te bajoneas”, dijo.

Como se recuerda, Lucho Cuéllar fue detenido por la Policía en mayo de 2020 por la presunta agresión a su pareja en una vivienda en Chimbote. Además, en el 2017 también pasó por un caso similar de violencia a su expareja Alejandra Villanueva.

LUCHO PAZ ARREMETE CONTRA JOHN KELVIN

Por su parte, el compositor peruano Lucho Paz avizoró lo que será el futuro de John Kelvin tras haber sido juzgado por la justicia y la opinión pública de maltrato familiar.

“Ese va a ser su estigma para él, el público lo va a señalar como un mal ejemplo, como un mal padre y mal esposo, y sobre todo como un mal artista. Podrá cantar bien, pero eso se va al suelo”, dijo.