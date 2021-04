El cantante de cumbia, Lucho Cuéllar ha regresado al mundo de la música con una nueva agrupación ‘Lucho Cuéllar y los incorregibles de la cumbia’. Pero no ha olvidado los duros momentos que vivió en el pasado tras alcanzar gran fama en agrupaciones como ‘El Grupo 5’.

Cuéllar se animó a revelar en una entrevista para el programa ‘La banda del Chino’ que fue diagnosticado con una fuerte depresión. Sin embargo, gracias al tratamiento que siguió y su fuerza de voluntad logró salir adelante.

“Muchas personas piensan que toqué fondo y eso, pero a mí no me han visto tirado en la calle, no me han visto sentado tomando bajo un árbol o durmiendo. Al momento que llegó la fama comenzaron a llegar los amigos ‘oe, salud’. (Llegaron) las amigas, las juergas, las malas noches y después se transforma en una vida bohemia. Uno pierde la cabeza, la fama te puede enfermar como no. En este caso, de repente sí, me dio mal y de repente me guie por la vida alocada, pero todo tiene su momento. Ya los años pasan, los años pesan”, contó Lucho Cuéllar.

“Lo que me diagnosticaron fue que estaba con depresión muy fuerte. Psiquiátricamente estuve con tratamiento, pastillas, medicinas. Uno piensa que te pueden encerrar, pero hay otra cosa. Si tú no pones de tu parte o fuerza de voluntad, por más que te metan en 50 mil centros de rehabilitación o por más que te alejen de todo, vas a recaer porque no hay fuerza de voluntad. Pero si las tienes y confías en ti, te vas a tropezar, pero luego te vas a levantar, parar firme y decir: ‘¡Vamos para adelante!’”, agregó el cantante.

El intérprete está iniciando desde abajo con su nueva agrupación ‘Lucho Cuéllar y los incorregibles de la cumbia’. Este sábado 24 de abril Lucho junto a su orquesta brindará su primer concierto virtual gratuito a través de todas sus plataformas digitales.