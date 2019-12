El cantante de cumbia Lucho Paz se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia luego de que revelara haber sido asaltado con un arma de fuego por un taxista al cual contactó tras una presentación en el Centro de Lima.

Lucho Paz contó que, tras finalizar una presentación con su orquesta Agua Azul en el Instituto Loayza, tomó un taxi con rumbo a su casa. Sin embargo, por un descuido, el intérprete fue llevado a una zona descampada donde sufrió el atraco.

"El taxista se desvió por La Victoria y me metió a una zona descampada y oscura, frenó el carro y dos sujetos con armas me sacaron a la fuerza, el chofer se dio a la fuga y ahí me arrinconaron. Me dijeron que les dé todo porque si no me mataban, yo no opuse resistencia”, indicó Lucho Paz según declaraciones que recoge el diario La República.

Finalmente, Lucho Paz reveló que los delincuentes le arrebataron todas sus pertenencias y lo abandonaron en un descampado. Afortunadamente, el cantante fue auxiliado por otro taxista que lo llevó a la comisaría de La Victoria para que pueda poner la denuncia.