FUERZA. El conocido cantante de cumbia, Lucho Paz, fue llevado de emergencia a una clínica local e internado tras sufrir una fuerte descompensación mientras se presentaba en la discoteca ‘Barra Vip’ en la región de Cajamarca.

A través de la cuenta de Instagram del cumbiambero se emitió un comunicado donde dan cuenta de su estado de salud y de lo que le pasó en pleno escenario.

“Mediante el presente comunicado informamos que Lucho Paz sufrió una descompensación en la madrugada de hoy mientras realizaba una presentación en la Discoteca Barra Vip en Cajamarca y fue internado de emergencia en una clínica local ”, inicia el comunicado.

Asimismo, el equipo de trabajo del cantante se disculpó con los seguidores del músico por no cumplir con su show este sábado 24 de setiembre y anuncian reprogramaciones.

“Debido a ello, lamentablemente no podrá cumplir con las presentaciones que estaban pactadas para hoy sábado en Bambamarca y mañana domingo en Pucallpa. Hacemos extensivas las disculpas del caso a los promotores de ambos eventos y agradecemos la comprensión del público que esperaba los shows del artista . Cabe señalar que los eventos serán reprogramados oportunamente”, agregan.

LUCHO PAZ Y SU CARRERA COMO SOLISTA

‘La voz elegante de la cumbia’, Lucho Paz, retomó su carrera como solista. En entrevista con Trome, contó que no se amilana ante los obstáculos que le pone la competencia y está convencido que el aliento de la gente alimenta su alma.

¿Te mueres por ser el número 1 de la cumbia?

No estoy desesperado por eso. No niego que es lo que todos quieren, pero soy feliz donde me ha colocado el público.

¿Qué recibes de la gente?

Admiración y respeto.

Te felicito, porque es la mejor forma de ser feliz

Hacer lo que siempre he amado y querido.

Reactivaste el grupo

Sí, con Banda Brava alistamos una nueva producción musical, con invitados nacionales y un internacional.

¿Nos das el nombre?

Estrenaremos el tema ‘Te extrañaré’ con Marcos Llunas. Desde el 7 de octubre estará en todas las plataformas.