“La voz elegante de la cumbia”, Lucho Paz, tiene bien claro el panorama de sus futuros pasos artísticos. Ha decidido que ya es hora de no depender de poderosas orquestas de cumbia que siempre lo han tenido en sus filas como uno más; esta vez quiere volar con sus propias alas. “Estoy trabajando como solista, me encuentro decidido a potencializar mi marca, quiero alejarme de esa especie de estigma que me persigue y que siempre me ha identificado como cantante del Grupo 5, Agua Marina, Caña Brava, y tantos otros. Quiero hoy consolidar mi nombre de Lucho Paz a secas”, cuenta a Trome.

A sus 37 años de carrera, Lucho Paz recuerda como si fuera ayer que en sus inicios, el género tropical no era precisamente el que le quitaba el sueño. “Yo empecé cantando baladas, las de Nino Bravo, José Luis Rodríguez y participé en ‘Trampolín a la fama’ con canciones románticas. Soñaba con hacer una carrera internacional y mi ídolo era Camilo Sesto, pero bueno, las cosas se dieron así y no pensé que en mi vida sería cumbiambero, pero no me quejo”, dice el artista.

El intérprete del hit “Mi amor es una mentira”, a pesar de su pasado romántico, considera que elegir el género de la cumbia fue una decisión de la que no se arrepiente. “Para nada, me ha dado muchas satisfacciones y me las sigue dando, gracias a la cumbia he alcanzado mis metas y he conseguido todo lo que tengo, pero aún me falta mucho camino por recorrer. Me estoy planteando nuevos retos, cada vez más ambiciosos”.

SUPERÓ CORONAVIRUS

Lucho Paz también fue víctima del coronavirus, que considera fue una experiencia aterradora. “Gracias a Dios que lo pasé en mi casa, no llegué al hospital, pero tuve como diez días de fiebre y un tratamiento estricto. Lamentablemente tuve una secuela que me afectó mi herramienta de trabajo: la garganta. Fue terrible no poder cantar por lo menos cuatro meses, no puedo negar que me dio bastante temor, para cantar no llegaba a los agudos, pero haciendo ejercicios de vocalización poco a poco me fui recuperando, gracias a Dios”.

