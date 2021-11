Lucho Paz: “Luego de recuperarme del COVID quedé con una secuela durante tres meses, lo que me impedía cantar”

Este domingo a las 7 de la noche, Lucho Paz llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Él hace dupla con Susan Ochoa y juntos se enfrentan a Viviana Rivasplata y el popular “Cachay.

Este domingo llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

La pasé super bien, me he divertido en la cocina al lado de Susan. Lo complicado es cocinar bajo la presión del tiempo, mi fuerte no es la cocina, pero Susan fue un gran apoyo.

Entonces, hicieron un buen equipo...

Susan y yo hicimos un buen equipo en la cocina, le hacía caso en todo lo que ella me indicaba. A pesar de que nunca había cocinado bajo presión de tiempo, nuestra comida no salió tan mal, ya lo verán este domingo.

Entonces, Viviana tenía razón cuando comentó “Que nunca has entrado a una cocina” ...

Es verdad, yo no entro a la cocina. Sin embargo, mientras cocinaba en el programa me acordé cuando veía a mi mamá cocinar, como buena norteña tiene muy buena sazón y cocina de todo. Tengo dos hermanos que son expertos en la cocina, yo no heredé el arte culinario de la familia.

¿Y te han conquistado por el estómago?

Sí me han conquistado por el estómago, en el norte la mayoría de mujeres sabe cocinar y cuando te quieren conquistar es por el estómago, es lo que identifica a la mujer norteña. Y ya cuando llegan a comprometerse perfeccionan su arte culinario.

Cambiando de tema, luego que te enfermaste de COVID, ¿presentas algunas secuelas?

Sí, luego de recuperarme del COVID quedé con una secuela durante tres meses, tuve una molestia en la garganta, una especie de faringitis aguda, lo que me impedía cantar porque me faltaba el aire, pero me he ido recuperando poco a poco. Actualmente estoy a un 95%, cuando realizo mis shows terminó con malestar.

John Kelvin está escribiendo un libro autobiográfico, ¿qué opinas?

He trabajado con John Kelvin en algunas ocasiones y creo que el libro de John será un libro para concientizar a las personas, para que no cometan el mismo error. John tomará conciencia de los errores que cometió, y al salir de la cárcel saldrá pensando en sus hijos, tendrá un cambio de personalidad, que es lo que se espera.

