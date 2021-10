El cantante Lucho Paz afirmó que Nílver Huarac ‘habla por la herida’ al decir que Pamela Franco es una malagradecida y que los jales en la cumbia siempre han existido.

“Mira, siempre ha existido esto de los jales de un grupo a otro. Lo que está pasando ahora con este tema de Nílver Huarac y su cantante, Pamela, no es cosa nueva. Yo pienso que a Pamela le conviene irse a otro grupo y Huarac se ha sentido ofendido al ver que se ha ido y dice que es una malagradecida. Creo que sangra por la herida, se ha quedado picón el hombre. Pero bueno, uno ya conoce a Nílver que sabe de estas cositas, siempre para ellos es importante porque da que hablar y una cosa jala a otra”, señaló Lucho Paz.

Quiere decir que está utilizando lo de Pamela para promocionar a su grupo...

Exactamente y él es el rey de esas cosas, no es desconocido en eso.

Hablando de otro tema, usted fue una de las primeras personas que se contagió de Covid-19, después de la gira que hizo por Europa, ¿cómo se encuentra actualmente de salud?

Me contagié hace, más o menos, dos años. Gracias a Dios que no fue tan agresivo, yo lo pasé en mi casa, sí tuve varios días de fiebre. Me atacó la garganta porque tuve una fuerte laringitis que hasta ahora me quedó un poquito. No pude cantar por lo menos tres meses pero, poco a poco, fui haciendo terapia para mi garganta y gracias a Dios he ido recuperándome. Aunque, a veces, cuando canto en el escenario al otro día me quedo un poco afónico, eso es un poco las secuelas.

Ya está vacunado...

Sí con las dos dosis, ojalá que próximamente me pongan la tercera (risas).

De otro lado, el cantante contó que este 31 de octubre realizará un concierto junto a Antonio Cartagena en el Hotel Sheraton.

“Ya hemos estado ensayando y será un mano a mano de la cumbia y la salsa, y con todos los protocolos que es lo más importante”, indicó.

¿Cantarán algunos temas juntos?

Sí, hemos grabado juntos una cumbia que muy pronto vamos a lanzar, incluso vamos a grabar un videoclip. Y yo también voy a cantar una salsa con Antonio, hemos hecho un intercambio de géneros para que el público pueda divertirse.

Contento de subir nuevamente a los escenarios.

Por supuesto. Hemos estado haciendo shows virtuales, pero no es igual porque no se podía ver al público. Ahora ya se reactivó lo presencial con todos sus protocolos y nos hemos juntado dos personas con harta trayectoria y cada uno con su orquesta subirá al escenario para cantarle al público sus clásicos temas.