El cantante Lucho Paz cuenta que ya está mucho mejor de salud y ha retomado los shows, pero aún sigue bajo cuidado médico porque la infección que tuvo le afectó los riñones, la próstata y el colon.

Como se recuerda, ‘La voz elegante’ de la cumbia, sufrió una descompensación mientras realizaba un show en Cajamarca, por lo cual tuvo que ser llevado de emergencia una clínica local y al día siguiente fue trasladado a Lima.

“Ya estoy en el proceso de recuperación, digamos que me he recuperado en un 90%, y he vuelto a los escenarios porque tengo que cumplir con los contratos”, afirmó.

¿Qué le ha recomendado el médico?

Bueno, en este caso son tres médicos, el endocrinólogo, urólogo y el gastroenterólogo. Todo se complicó un poco con la infección, me afectó los riñones, la próstata y el colon, pero ahí vamos tranquilo con dieta y medicina.

¿Y a que se debió la infección que tuvo?

Todo se debió a que se me subió la glucosa.

¿Tiene diabetes?

No, pero estoy en peligro de sufrir si no me cuido.

Se habrá pegado un buen susto...

Sí, el jueves me dan los resultados de una resonancia magnética al colon. Dios quiera que no tenga complicaciones, así que lo único que me queda es cuidarme.

Ahora tendrá mucho más cuidado...

Sí, al menos estoy controlándome para no tener problemas en los shows.

Lucho Paz: ‘Mi primer disco lo botaron a la basura’

Lucho Paz es un referente de la cumbia peruana y con 38 años de trayectoria, no olvida lo bueno, malo y terrible que el tocó vivir. Los desaires del comienzo, los ‘maltratos’ cuando se quiere crecer y la sonrisa cuando se logra el objetivo.

Lucho, subir a la tarima, interpretar un tema, ¿siempre te provoca nervios?

Mucho más ahora que regresamos después de una Pandemia.

Antes de seguir, ¿es parecido un concierto por Streaming al que se da en un local y con gente?

Pese a que lo hacen con todo el cariño y le pones todo el profesionalismo, no se compara con estar frente al público.

¿Cómo fueron esas primeras veces frente a la gente?

A principio se sufre un poco, porque uno no es conocido.

¿Un momento complicado?

A veces pasa que nadie te acompañaba con la canción y te das cuenta qué te están observando.

¿Y cuándo respirabas aliviado?

En el momento que terminabas y te aplaudían.

Es un momento de mucha presión

Yo llegué al ‘Grupo 5′ y me encargaba de cantar baladas.

¿En pleno concierto?

El público estaba bailando bien bacán y de pronto entraba yo y lo primero que pensaba era: ‘Dios mío, ojalá les guste’

¿Y cómo se dio el cambio?

El director de la orquesta era quien interpretaba las cumbias y salsas. Pero un día se enfermó.

¿Qué siguió?

Como estaba mal, me dijeron que prueben conmigo y les gustó.

¿Y así se dio?

Entré a reemplazarlo y me convertí en la voz del grupo.