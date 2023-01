El cantante Lucho Paz contó que debido a la situación de protestas y bloqueos de carreteras que hay en diferentes partes del país, como todos los artistas, ha tenido que suspender algunos conciertos y espera que la calma llega a nuestro país.

“Por toda esta situación tuve que posponer un viaje a Cuzco y otro en Juliaca, que tenía programado para esta semana. Pero ya lo postergaron para otras fechas porque igual tenemos que cumplir con el público”, afirmó.

Esta situación los perjudica...

Nos perjudica de sobremanera. Ojalá pronto se arregle toda esta situación porque nos tiene en ascuas, es muy tedioso para todos.

Igual hay que seguir trabajando.

Así es, para este año estamos trabajando en una nueva producción. También estoy preparando lo que será mi aniversario, cumplo 40 años de carrera musical. Estamos viendo los artistas que me acompañarán y los departamentos donde iniciaremos la gira empezando por mi sitio Chiclayo, Trujillo Chimbote y finalmente en Lima. Solamente este 18 de febrero, que es sábado, haré un alto a mis presentaciones para celebrar mi cumpleaños en Chiclayo con toda la familia.

Y se puede saber cuántos años cumple.

Lo que me calcules, eso será ja, ja, ja.

Lo importante es celebrar la vida.

Sí, eso es verdad. Hay que dar gracias a Dios por eso. A mí me dio fuerte el coronavirus y mucha gente, personas conocidas fallecieron por la enfermedad. La vida es una sola y hay que aprovechar al máximo las horas, los días, los meses y los años hasta que nos llegue la hora.

¿Cómo va de salud, se está cuidando?

Sí, todo está bajo control, aquella vez que me sentí mal cuando estaba cantando fue por una fuerte infección.

Hace poco lanzó un feat con Marco Llunas.

El mes pasado hice un feat con Marcos. El tema se llama ‘Te extrañaré’, de Joan Carranza.

Lo sacó de su zona de confort.

Sí y lo hizo muy bien. (El tema) lo tuvo que grabar dos veces para que se pudiera adaptar.

Lucho Paz regresa a los escenarios a media caña: “Me he recuperado en un 90%”

El cantante Lucho Paz cuenta que ya está mucho mejor de salud y ha retomado los shows, pero aún sigue bajo cuidado médico porque la infección que tuvo le afectó los riñones, la próstata y el colon.

“Ya estoy en el proceso de recuperación, digamos que me he recuperado en un 90%, y he vuelto a los escenarios porque tengo que cumplir con los contratos”, afirmó.

¿Qué le ha recomendado el médico?

Bueno, en este caso son tres médicos, el endocrinólogo, urólogo y el gastroenterólogo. Todo se complicó un poco con la infección, me afectó los riñones, la próstata y el colon, pero ahí vamos tranquilo con dieta y medicina.

¿Y a que se debió la infección que tuvo?

Todo se debió a que se me subió la glucosa.