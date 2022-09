Todo empezó con una balada del venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’. El muchacho norteño entonó ‘Voy a perder la cabeza por tu amor’ y llegó hasta las semifinales del mítico programa ‘Trampolín a la Fama’ del legendario Augusto Ferrando. Ya pasaron 38 años de esa primera experiencia, ahora es un cantante de cumbia exitoso, triunfador. Lucho Paz, el dueño de esa historia, regresa con todo y acompañado de su ‘Banda Brava’. El camino no fue fácil, ahora tampoco, porque un solista lucha contra muchos enemigos que no aceptan el crecimiento de otros del mismo género. Pero allí está, como en ese primer encuentro con la popularidad, con las mismas ganas de vivir y cantar.

Lucho, ¿Cómo te cuidas la voz?

Hace muchos años la perdí.

¿De verdad?

Me cauterizaron las cuerdas vocales.

¿Y qué pasado desde entonces?

No tomo cosas heladas.

¿Ni las ‘chelas’?

Cerveza sin helar.

Pero eso no pasa caliente

Ya me acostumbré-

¿Whisky con hielo?

Solo.

¿Ni el agua?

Nada de nada.

¿Y cómo haces cuando te presentas en la selva?

Allí todo es complicado. No encuentra nada al tiempo, todo es helado.

¿Cómo solucionas el ‘problema’?

Compro el agua que está en la nevera y dejo que se ‘caliente’ para tomarla.

¿Tomas un traguito antes de cantar’

No, además he visto una mala experiencia con esa costumbre.

¿Qué sucedió?

E gran cantante Johnny Arce, el ‘Rey de la Pachanga’ tenía como costumbre tomarse una botellita de ron, que la llamaban ‘Chata’.

¿Siempre lo hacía?

Si, pero en una gira que estábamos compartiendo escenario, como tocaba de fondo, pidió que el compren su botella mientras esperaba.

¿Y qué sucedió?

No encontraron la ‘Chata’ sino una botella de litro y empezó a consumirla.

¿Cómo acabó eso?

Hasta que le tocó subir al escenario, ya había acabado con media botella y sucedió algo terrible.

¿Qué cosa?

No se podía parar, se caía.

¿Nunca se te olvidó la letra en un concierto?

Si ha pasado y máximo te olvidas 3 segundos. Balbuceo algunas letras, hablo piedras y retomó, je, je.

¿Te sigues conmoviendo ante una nueva presentación?

Si no estoy en un escenario me muero.

¿Todavía disfrutas el calor de la gente?

Interactuar con el público es mi aliento.

¿Cómo es ese instante que te anuncian?

Siento nervios, pero cuando veo a la gente, que corea mis canciones, me pasa todo.

¿Qué se ve desde allí arriba?

He visto gente llorando.

¿Los hombres brindan mucho?

El varón y la mujer fuma y se emborrachan igual.

¿Cómo se arregla un contrato?

Se cobra el cincuenta por ciento de adelanto, pero a veces no se cumple.

¿Una mala experiencias para contar?

En una gira, nos presentamos, luego seguían los demás grupos y fue que anunciaron que el empresario se había fugado.

¿Cómo reaccionaron?

El presentador subió al estrado y anunció al público: ‘Se suspende el evento porque no está quien iba a pagar a los grupos y pueden ir a la cantina y tomar lo que deseen’ y la gente fue a llevarse las cajas de cerveza.

Por cuidar su voz, no consume ninguna bebida helada (Foto: Giancarlo Ávila)

¿Te mueres por ser el número 1 de la cumbia?

No estoy desesperado por eso. No niego que es lo que todos quieren, pero soy feliz donde me ha colocado el público.

¿Qué recibes de la gente?

Admiración y respeto.

Te felicito, porque es la mejor forma de ser feliz

Hacer lo que siempre he amado y querido.

Reactivaste el grupo

Sí, con Banda Brava alistamos una nueva producción musical, con invitados nacionales y un internacional.

¿Nos das el nombre?

Estrenaremos el tema ‘Te extrañaré' con Marcos Llunas. Desde el 7 de octubre estará en todas las plataformas.

Que gusto saber esa noticia y un gran abrazo

Saludo a los lectores y gracias a ustedes.

