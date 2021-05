Referirse a Lucho Paz es sinónimo de lucha, talento, disciplina y dedicación por la música. La ‘voz romántica de la cumbia’ como se le conoce ya lleva 36 años de trayectoria musical.

MIRA ACÁ | Cantantes peruanos reaccionan ante el anuncio del primer concierto con público organizado por el Ministerio de Cultura

Lucho Paz ha grabado muchos hits musicales, cómo: “Tu amor fue una mentira”, “Motor y Motivo”, “Ingrato amor”, “Amores que rompen el alma”. “La Revancha”, “El casorio”, “Que levanten la mano”, entre otros temas que han sido no solo éxito a nivel local sino internacional. Por esa razón, Trome conversó con él, para saber cómo viene trabajando en la pandemia y conocer sus proyectos musicales.

Por pandemia tuvo que hacer alguna otra actividad fuera de la música.

No, en los 36 años de trayectoria musical solo me dedico a eso. Me afectó mucho porque tuve que aprender a manejar cosas que no sabía. En mi vida no había manejado una consola y estar en mi casa haciendo transmisiones. A mí me afectó esta enfermedad, pero gracias a Dios lo superé, tuve mucho miedo, pero vencí esa enfermedad. Tuve que reinventarme con lo único que sé hacer que es la música. Gracias a Dios tuve el apoyo de mis seguidores que siempre están ahí en mis presentaciones.

¿Cuénteme sobre lo que viene haciendo en estos momentos?

Yo acabo de llegar de viaje. Estuve en una transmisión virtual porque todo es así ahora. Me viene yendo bien, pues hay orquestas que invitan artistas para hacer feats. Nos apoyamos entre todos trabajando vía redes sociales. De este modo, buscamos que la gente nos siga apoyando.

¿Cómo le fue con el concierto por ‘El Día de la Madre’ junto a Dilbert Aguilar?

Nos dio buen resultado. Muchos grupos hicieron lo mismo. Yo tengo un pequeño estudio donde hago mis presentaciones para cumpleaños, video saludos y de esa manera estamos sobreviviendo.

Vi que el 28 de mayo lanzará una nueva canción, ¿cuéntenos sobre ese nuevo proyecto musical?

En estos momentos, yo estoy trabajando en una nueva producción musical haciendo un videoclip que se llama ‘Que no daría’, es una composición que me dio Pelo D’Ambrosio y estamos trabajándolo de la mano del productor Luis Chávez. Justamente este viernes 28 de mayo lo vamos a lanzar a través de mi página y mis redes sociales. Por ahí dicen: “La música no debe parar, tiene que seguir”. Estoy contando los días para presentar la canción con el estilo que me caracteriza como es la cumbia romántica.

¿Qué planes tiene por sus 36 años de trayectoria musical?

A fines de junio o principio de julio la idea es celebrar mis 36 años de trayectoria musical con artistas invitados y seguimos adelante.

¿Qué pasó con los ‘Cinco de Oro’?

Con los ‘Cinco de Oro’ se terminó el contrato que tenía con ellos. Entonces, decidí dar un paso al costado, pues quiero promocionar mi marca “Lucho Paz” como artista. Tengo proyectos musicales como solista. A pesar que he estado en muchas agrupaciones como: “Grupo 5″, “Agua Marina”, “Caña Brava” entre otras orquestas donde canté éxitos. Yo considero que es tiempo después de 36 años ya tener mis propios proyectos como solista.

Ahora en pandemia con la tecnología algunos artistas están haciendo colaboraciones internacionales, ¿usted también tiene pensado hacer alguno?

Hay conversaciones con el grupo mexicano “Los Ángeles Azules”. Ellos están haciendo feats con cantantes internacionales y si Dios quiere el próximo año esta agrupación estará acá en Perú y me han convocado para cantar con ellos. Así como sucedió en Chile con Américo. Incluso conversé con el doctor Elías, director de los ‘Ángeles Azules’. Entonces hay la posibilidad de hacer ese feat.

TE PUEDE INTERESAR:

Daniela Darcourt: “Soy cholaza recontra terca, cuanto más dicen que no, más quiero hacerlo” | ENTREVISTA

Yahaira Plasencia: Sergio George confirma que su nueva canción se llamará ‘La Maletera’

María Grazia Polanco fue eliminada de El Artista del Año y no usaron el ‘salvavidas’

Paula Arias tras inaugurar tienda de ropa: “Es un sueño cumplido”