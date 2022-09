El cantante Lucho Paz contó que ya se encuentra mejor de salud, después de sufrir una descompensación durante un concierto en Cajamarca, por lo cual tuvo que ser internado. Cuenta que se pegó un buen susto y su familia le dio un ‘jalón de orejas’.

“Aún estoy en la clínica recuperándome. Un día antes de viajar a Cajamarca ya estaba mal con un proceso de infección, con fiebre. Vine a cumplir con la presentación pero a mitad del show me descompensé, tenía dolores abdominales y me empezó a faltar el aire. Ya no puede cantar”, dijo la voz elegante de la cumbia.

¿Tiene que seguir un tratamiento?

Sí, ya mañana (hoy) que regrese a Lima voy a pedir internamiento para terminar este proceso.

¿Se habrá pegado un buen susto?

Sí, claro que me asusté porque es la primera vez que me pasa algo así.

Mucha gente, en redes, se ha preocupado por su estado de salud y espera verlo muy pronto en los escenarios.

Así es, hasta mi familia se preocupó y me han dado un jalón de orejas.

¿Qué le ha dicho su familia?

Que estando mal no debería trabajar, pero que se le hace hay quedar bien con los contratantes y el público, pero esta vez sí se me fue de las manos.

Bueno a veces uno no hace caso a esos malestares, hasta que no puede más...

Exacto, eso me pasó a mí, pero gracias a Dios voy mejorando.

Lucho Paz fue internado de emergencia tras descompensación en discoteca de Cajamarca

El conocido cantante de cumbia, Lucho Paz, fue llevado de emergencia a una clínica local e internado tras sufrir una fuerte descompensación mientras se presentaba en la discoteca ‘Barra Vip’ en la región de Cajamarca.

A través de la cuenta de Instagram del cumbiambero se emitió un comunicado donde dan cuenta de su estado de salud y de lo que le pasó en pleno escenario.

“Mediante el presente comunicado informamos que Lucho Paz sufrió una descompensación en la madrugada de hoy mientras realizaba una presentación en la Discoteca Barra Vip en Cajamarca y fue internado de emergencia en una clínica local ”, inicia el comunicado.

Asimismo, el equipo de trabajo del cantante se disculpó con los seguidores del músico por no cumplir con su show este sábado 24 de setiembre y anuncian reprogramaciones.

“Debido a ello, lamentablemente no podrá cumplir con las presentaciones que estaban pactadas para hoy sábado en Bambamarca y mañana domingo en Pucallpa. Hacemos extensivas las disculpas del caso a los promotores de ambos eventos y agradecemos la comprensión del público que esperaba los shows del artista . Cabe señalar que los eventos serán reprogramados oportunamente”, agregan.