¡Se quedó sin chamba! Lucía de la Cruz despide sin roche a Luisito Caycho por 'irresponsable' [FOTOS]

La cantante criolla Lucía de la Cruz negó que esté impidiendo los planes de matrimonio que tiene el ‘Chamaco’ Luis Caycho , con su actual pareja.

“Hace más de cuatro años que él hace su vida como quiere. Yo soy de un ‘hola’ y ‘chau’. No hablo con él de temas personales, si tiene plata o no. Y te confesaré que es él quien me busca, me llama, quiere casarse conmigo a fin de año. Lo escucho porque es un chico sin mente”, dijo la cantante.

“Y desde hoy ya no trabajará más conmigo, no lo quiero cerca. Él es muy irresponsable”, indicó Lucía De la Cruz.

Yoshimar Yotún y Lucía de la Cruz

Hace un tiempo, la cantante criolla fue la encargada de ponerle el toque musical a la amena fiesta en donde se encontraba Yoshimar Yotún al lado de su esposa, Alessandra Cordero. El futbolista del Orlando City se muestra tranquilo y disfrutando de la música de Lucía de la Cruz.



Pero parece que no todo quedó ahí. En uno de los videos publicados en la cuenta Instagram, Yoshimar Yotún aparece cantando al lado de Lucía de la Cruz. Ambos entonan 'Amor Eterno' de Juan Gabriel.



