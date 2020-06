La criolla Lucía de la Cruz comentó que viene tomando todas las medidas para cuidar su salud, pues es diabética e hipertensa. Además, agradece a sus fanáticos por seguirle dando trabajo mediante saludos y algunas canciones que envía por redes sociales.

“Me cuido mucho porque cada día me entero de amigos que sufren por el coronavirus. Mi diabetes y presión están controlados, aunque no tengo muchos ingresos le pongo ánimo para salir adelante. Actualmente, debo la luz y el alquiler de mi casa, pero la dueña me ha dicho que me esperará unos meses más porque siempre he sido cumplida”, comentó.

Respecto al futuro, Lucía de la Cruz señala que en octubre debe viajar a México para realizar unos shows. “Ahora estoy viviendo de saludos y algunas canciones que me solicitan unos fans, y los envío por WhatsApp o Zoom. No cobro caro porque soy del pueblo, pero eso me mantiene viva. No soy rica, pero millonaria en mi corazón con el cariño del público”, añade.

Además, dice que en esta cuarentena ha decidido grabar temas nuevos. (E.C.)