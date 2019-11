Lucía de la Cruz renunció a su candidatura al Congreso y arremetió contra Rosa Bartra por volver a postular

Lucía de la Cruz renunció a su candidatura al Congreso de la República con Solidaridad Nacional, arremetiendo contra la excongresista Rosa Bartra, que desea regresar al Parlamento en las Elecciones 2020.

A través de una extensa publicación en Facebook-que luego borró-la intérprete, que iba ir con el número 9 por Solidaridad Nacional al Congreso de la República, indicó que era su deseo ser parlamentaria por "una imperiosa necesidad de servir a mi país, al que le he cantado con amor por más de 50 años".



Lucía de la Cruz arremetió contra la presencia de excongresistas en la lista de Solidaridad Nacional: "Me ha inquietado sobremanera, por el historial que arrastran, lleno de acusaciones por corrupción y obstruccionismo".



La criolla calificó a los exparlamentarios como "privilegiados que se aferran al poder y que solo se han beneficiado con la plata de todos los peruanos", concluyendo en su renuncia a su postulación al Congreso.



"Es por eso que hoy renuncio a mi candidatura en esta campaña. Agradezco las muestras de afecto y apoyo que he recibido por parte de mi amado público", indicó Lucía de la Cruz.



La intérprete peruana-quien dijo en una entrevista que postulaba al Congreso de la República porque "no tiene nada que hacer"-agregó que a la excongresista Rosa Bartra "le llegó a los pintorescos y húmedos rulos colgados que lleva en la cabeza" volver a postular al Parlamento.



"No le importó la voz del pueblo (a Rosa Bartra) y hoy, junto a otro grupito de excongresistas, pretenden postular de nuevo. Lo que están haciendo para limpiar sus nombres y obtener votos, es convocar a artistas conocidos a sus listas, colgarse de ellos para ganarse a la gente", concluyó, agregando que espera que su renuncia "ayude a esclarecer los ojos del pueblo".



Lucía de la Cruz fue reconocida en el Congreso de la República en febrero pasado por sus 58 años de trayectoria artística, encabezada por Yeni Vilcatoma, quien era tercera vicepresidenta del Parlamento en ese entonces y ahora vuelve a postular con Solidaridad Nacional.