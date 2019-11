Lucía de la Cruz revela por qué postula al Congreso: "No tengo nada que hacer"

Lucía de la Cruz sorprendió con sus declaraciones al indicar, en una entrevista con el programa Domingo al Día, que aceptó postular al Congreso de la República con Solidaridad Nacional porque "no tiene nada que hacer".

La artista indicó que no tiene filiación política a ningún partido y que es una "invitada" de Solidaridad Nacional, además que su principal objetivo es trabajar para el país.



"No tengo nada que hacer, no tengo hijos pequeños y me voy a dedicar a mi Perú, mi país. Y si tengo que aportar algo, aporto", dijo Lucía de la Cruz al programa periodístico de América Televisión.



La intérprete agregó que pondrá voz firme cuando tenga que "gritar" a los integrantes de Solidaridad Nacional que cometan actos de corrupción.



"Si algunas personas del partido donde estoy son corruptas simplemente yo lo voy a hablar y gritar. Yo no voy a tener problemas en hacerlo, todos saben que yo no me callo", concluyó Lucía de la Cruz.