Lucía de la Cruz: "Estoy sola, pero atendida" [VIDEO]

Lucía de la Cruz se encuentra alejada de los escándalos para no perjudicar a su hija Xiomara, quien ya tiene 17 años y está acabando la secundaria.



“Ahora estoy más tranquila y fuera de los escándalos para que mi hija Xiomara esté tranquila y no se sienta mal por los comentarios de terceros. Aunque claro, yo sigo siendo la misma; si me buscan, me encuentran”, contó la cantante criolla.



Además, dijo que tiene el corazón solitario, pero está feliz con su familia.



“Estoy soltera, pero siempre atendida. Me siento feliz con mi familia y por ahora no hay un hombre en mi vida. Si alguien tiene que llegar, aparecerá”, agregó Lucía. (E.C)