Aunque ya había declarado que estaba viviendo de saludos y canciones que ofrecía a sus fans por zoom, Lucía de la Cruz utilizó su cuenta de Facebook para indicar cuánto cobra ahora porque debido a que la pandemia del coronavirus ha tenido que cancelar los conciertos que ya tenía agendados.

La criolla destacó que ella le pagaba bien a los integrantes de su agrupación y comentó cuánto cobraba antes de la llegada del COVID-19 al Perú en un Reporte Semanal: “Después de cantar por 15 mil soles, ahora tengo que saludar por 200 soles y me siento orgullosa”

“Cuando salgo a provincias con toda mi agrupación cobro 15 mil soles con comida, avión, hospedaje pagados por mis empresarios, pero de esos 15 mil pueden bajarse a 13 mil y yo no le pago en cada viaje a mi gente 80 soles ni 100. No, señores, ellos ganan 300, 350, 250, cada uno”, inició Lucía de la Cruz en su cuenta de Facebook.

La cantante explicó como distribuye el dinero: “No es lo que la gente piensa, que es para mí el dinero. Yo no soy como una orquesta que tienen otra forma de trabajar con sus músicos. Yo soy una cantante que tiene un marco musical y que distribuyo mi dinero con mi gente, el staff coordinador, etc”.

Finalmente, Lucía de la Cruz mencionó que debido a la crisis por el COVID-19 ha tenido que reinventarse: “Ahora voy a cantar y saludar por 250 soles por una canción con su saludo. Y sin guitarra, sin cajón. Y el que puede hacerlo me llama y lo hace y el que no, no. Yo no exijo a nadie y no tengo porque darle pena a nadie, porque estoy trabajando honradamente para subsistir, porque los ahorros se acaban y perdónenme que haya tenido que contarles esto porque hay mucha gente que está equivocada. No uso drogas, no mantengo a nadie y sigo mi propio mundo. Que Dios los bendiga a los que me quieren y a los que no ahí les va”, puntualizó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Andrea San Martín llora por la muerte de su abuelita en cuarentena - TROME

Cáthy Saenz mete la pata y afirma que video donde se le ve con delivery es pasado (TROME)

El wasap de JB- Aprendo en mi jato - Trome