La cantante criolla, Lucía de la Cruz sorprendió, a propio y extraño, al confesar que una de sus parejas en el pasado no quiso oficializarla, tal como le pasó a la influencer Paula Manzanal con el empresario pastelero Ignacio Baladán.

Así lo señaló Lucía durante su participación en el programa ‘América hoy’, pese a que ingresó al set de América TV, con el pie en alto al señalar que ella no es “plato de segunda mesa”, terminó confesando que vivió la misma experiencia que la influencer.

“Me ha pasado por muchos años (no ser oficializada). Estuve como 10 años con esta persona, le preguntaban: ‘¿Estás con Lucía? Y respondía que no’. Hasta que yo me di cuenta, esos diez años pasaron, pero ahora yo soy quien lo ignoro”, contó Lucía de la Cruz.

“Algo comenzó a formarse en mí como un callo, que después comenzó a crecer y luego le dije: ¿Por qué me ignoras y dices que no estás conmigo si no soy un mostro? Si solo estoy contigo y con nadie más. Lo más importante de todo que el final fue maravilloso porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, agregó la cantante criolla.

