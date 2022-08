¡FUERTE! Milagros Fernández y Julia Molina, dos coristas de Lucía de la Cruz, denunciaron que fueron dejadas a su suerte en España, luego que la criolla las llevara para que trabajen junto a ella, según dijeron en Magaly Tv: La Firme.

Milagros Fernández, excuñada de Lucía de la Cruz, afirmó que la cantante le prometió un pasaje de ida y vuelta, pero que terminó dejándola a su suerte.

“Yo quiero regresar al Perú, yo ya le dije a la señora nunca más. Ella toda la vida me ha maltratado y ha tratado de ocultar mi talento. El trato conmigo era venir a trabajar aquí a cantar, ella me retornaba con pasaje de Ida y Vuelta, yo por más que le dije a Lucía tengo que retornar”, expresó.

Por su parte, Julia Molina indicó que Lucía de la Cruz no le prometió un pasaje de vuelta, pero que sí ganaría lo suficiente para regresar; sin embargo, la criolla la dejó sin trabajo.

Lucía de la Cruz es acusada por sus trabajadoras de dejarlas varadas en España: No tienen dinero para volver

“Paro comiendo pan con Coca Cola (…) Hubo un momento que le reclamé porque ella me dijo que no me iba a dar trabajo, era como que me estaba echando de lado. Yo agarré y le dije: mami ¿Cómo vas hacerme eso si tú me pagas menos que a todos? Y me dijo: Lo siento, no puedo, no te puedo dar trabajo”, manifestó.

Lucía de la Cruz se pronuncia: “Ella es simplemente mi corista y punto”

El equipo de la ‘urraca’ abordó a Lucía de la Cruz, quien acaba de regresar al Perú, y lejos de aclarar el asunto, la cantante optó por minimizar la acusación.

“A pesar de lo que puedan decir de Lucía ya me tiene sin cuidado porque ya no me suma ni me resta (…) Cuando ella (Milagros Fernández) venga el 26 y si quiere hacerse popular conmigo va ser bien difícil, sabes por qué, porque yo soy lucía de la Cruz del Perú y ella es simplemente mi corista y punto”, agregó.

