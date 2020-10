Lucía de la Cruz lleva seis décadas cantándole al Perú y al mundo, y aunque le entristece que hoy que se celebra el ‘Día de la Canción Criolla’ no pueda estar frente a su público, no dejará de ‘jaranear’ con sus fans de manera virtual.

“Es muy triste cantar sin público y no ver a nadie. Extraño todo eso, pero sé que Dios nos va a ayudar”, dijo.

¿Qué se siente ser considerada la máxima exponente de la música criolla?

No he llegado al límite de ser una María de Jesús Vásquez, pero sé que tengo el amor y aprecio de la juventud, abuelos, padres y de los que están creciendo, porque en la calle me dicen: ‘Te quiero’. Me llena de orgullo ser peruana y tener el don de cantar.

¿Con qué canción te identificas?

‘Yo perdí el corazón’, porque a la juventud le encanta, y les gusta mi locura y mis cosas.

¿Qué veremos en tu espectáculo de hoy?

Estaré en ‘Noche de Divas’ junto a Bartola y Cecilia Bracamonte en un concierto vía streaming.

‘SE ACABÓ Y PUNTO’

Por otro lado, Lucía se refirió, en ‘América hoy’ a la relación que tuvo Yahaira Plasencia con Jefferson Farfán.

“A ellos les dedicaría la canción ‘Se acabó y punto’... A mí no me gustaría que me tengan escondida, porque eso no es amor, eso es pura fantasía”, dijo.