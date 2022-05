Lucía de la Cruz jala las orejas a Brunella Torpoco

La criolla Lucía de la Cruz le pidió a la salsera Brunella Torpoco tener más respeto por el público, al conocer que la chalaca retomará los conciertos presenciales, luego de que hace unos meses anunció que se retiraba del ambiente musical debido a que recibía amenazas por parte de algunas bandas de delincuentes que le exigían cupos para poder trabajar.

“Ante todo ella (Brunella) debe tener un gran respeto por el público y no puede salir a decir una cosa y después otra. Hay que pensar bien lo que se va a decir. Quizás en algún momento ha estado asustada, pero siempre hay que tener tranquilidad y tener gente que te aconseje bien”, dijo Lucía de la Cruz.

Sin embargo, le deseó lo mejor en su regreso a los escenarios pues considera que es una chica muy talentosa. “Brunella es muy talentosa, la quiero mucho y espero que le vaya bien en su carrera artística y en su vida personal, que vaya siempre por el buen camino”, agregó la criolla.

En otro momento, Lucía de la Cruz dijo que se encuentra entusiasmada porque este viernes está viajando a Santiago de Chile para realizar unas presentaciones. “Estoy por viajar a Santiago de Chile, es mi primer viaje al extranjero en los dos últimos años que hemos tenido la pandemia y me siento muy ilusionada para reencontrarme con el público peruano que reside allá. Además, en unos días estaré anunciando muchas novedades que se vienen en mi carrera artística”, agregó la cantante criolla.

Finalmente, señaló que actualmente se encuentra soltera y no tiene como prioridad volverse a enamorar. “Ahora estoy enfocada en trabajar, quiero aprovechar todo lo que pueda para seguir creciendo y avanzando. Por eso, no tengo interés en ningún hombre, no quiero nada serio en mi vida”, finalizó Lucía de la Cruz.

EXPLOTÓ CONTRA GINO

Hace unos días, se encendió la polémica debido a los shows que realizan los ‘guerreritos’ y que causan polémica en Chollywood. Y es que luego de que se viralizaran los eventos que animan en diferentes partes del país, varios artistas afilaron sus dardos y los criticaron con todo, asegurando que no son artistas.

Entre ellos, la criolla Lucía de la Cruz se fue con todo contra Gino Assereto. “Yo no lo conozco, pero como empresaria sería demasiado estúpida para pagar cuatro mil soles para que esté bailando como una coju... o como un hue... Yo en una discoteca cobro cuatro mil soles por cantar 35 minutos y yo entrego mi espectáculo”, dijo la cantante.