Lucía de la Cruz habló de su encuentro con John Kelvin y de la crítica que Magaly Medina le hizo por estar al lado del cumbiambero, que pasó un año en prisión por agredir a Dalia Durán . Como se sabe el cantante desde que fue liberado ha posteado mensajes al lado de su madre e hijos a quienes les pide perdón por lo que hizo, pero no ha hecho lo mismo con la cubana, madre de sus hijos más pequeños.

“ Nadie sabe lo de nadie más que ellos dos ( Dalia y John Kelvin) y mi respuesta a la señora Magaly es que él es un ser humano . Yo tengo hijos e hijas, pero aquí los terceros sobramos. Fui a verlo porque lo conozco hace más de 20 años, pero no soy quién para criticarlo y tampoco a la señora que se dejó pegar, porque una persona cuando te toca, un hombre cuando te pega, es importante separarte y no esperar tantos años y seguir teniendo hijos para continuar con esa persona que te maltrata, a no ser que seas sádica. No he visto el programa de Magaly, pero la respeto por defender a una mujer”, dijo.

¿Por qué lo fuiste a saludar?

Fui a saludarlo porque es mi compañero artista, mi amigo, pero no estoy de acuerdo con nadie que le ponga la mano a otro. También lo visité porque grabaré un tema con él y mi hijo que se llamará ‘En criollo, en cumbia y en salsa’. Él desea trabajar y tiene que hacerlo por sus hijos.

Han censurado a John porque en la canción que hizo pide perdón a su madre e hijos, pero no a Dalia a quien agredió.

Creo que él tiene sus motivos, ellos saben lo que pasó, pero igual conversaré con John y le diré que se disculpe con ella. Lo que sé es que no quiere hablar de la señora, prefiere estar al margen.

Magaly dijo que también debiste ser solidaria con Dalia y ponerte en sus zapatos...

Lo hago porque soy madre, mujer y me apena lo que le pasó

MAGALY LA CRITICA

Magaly Medina se pronunció este viernes sobre la reciente publicación que hizo Lucía de la Cruz, donde mostró su reencuentro con John Kelvin luego que el cumbiambero saliera del penal de Lurigancho. En las imágenes, se ve a la criolla abrazando al cumbiambero con el texto: “Te quiero mucho hijito porque tu eres como mi hijo (...) Nadie te va tumbar, nadie, porque estás bendito, hijo mío”.

“Admiramos a Lucía por su voz, hemos seguido su carrera siempre, pero hacer esa publicación, qué es esto, a mí me parece que ella tiene una hija mujer, nietas, nueras, me parece que no debería hacer una cosa de estas. Una cosa es que tengas estimación por alguien, pero si ves que ese hombre se ha portado mal y tiene reales problemas, no puedes abrazarlo así”, dijo la ‘Urraca’.

