La criolla Lucía de la Cruz contó que está en una nueva etapa de su vida profesional y personal. Bajó 23 kilos de peso, se hará unos ‘retoquitos’ y su corazón se ha vuelto a ilusionar.

“Después de la operación a la vesícula he bajado 23 kilos de peso y en noviembre van a ver una Lucía cambiada físicamente, me voy hacer un levantamiento de mamas y rejuvenecimiento facial y todo para mi público porque tengo 66 años cantándole al mundo, pero me siento una chica de 21 y sigo cantando como los dioses”, dijo Lucía quien este sábado 9 hará un show presencial en la peña Del Carajo. La compra de las entradas es vía WhatsApp a los teléfonos 962 387 515 / 994 688 519.

¿Te has hecho la operación de banda gástrica?

No hice una dieta, estoy comiendo sano, no como frituras ni grasas. Yo no tomo gaseosa desde hace 17 años porque soy diabética y, de verdad, me siento bien porque me he puesto vestidos que hace 10 años atrás no me quedaban.

¿Cómo te sientes con este reencuentro con tu público?

Súper, me siento como cuando voy a un festival y entro a matar. Voy a subir al escenario a triunfar para que el público se vaya superfeliz.

Debes estar emocionada...

Yo soy una hija bendecida del Señor. Hemos perdido a muchos compañeros, amigos, familiares pero Dios nos da la oportunidad de cuidarnos que es lo importante. Yo también me cuido porque soy diabética, tengo mis vacunas, estoy protegida, pero tengo que seguir cuidándome.

Lucía, se te cuestionó porque hacías privaditos.

Yo tenía que trabajar, pero siempre iba con mis protocolos y con la bendición de Dios nunca me contagié. Mis protocolos son muy claros para la gente que me contrata, yo no canto después de la medianoche porque respeto el toque de queda. Eso que todos llaman privaditos, para mis son trabajos porque yo tengo que comer, pagar casa, luz, agua y no mantengo a nadie, simplemente a mis hijos.

¿Cómo va tu corazón?

Mi corazón hace tic tac cuando lo miro. Yo soy una mujer enamorada del amor cuando va, va y cuando no va, no va, solo le pido a Ali baba que me mande a sus 40 ladrones (risas). Estoy feliz, contenta y le pido a Dios que me dé más salud.

Comentaste que estás ilusionada...

Mi corazón ya tiene dueño. No está aquí en Perú, pero viene pronto y si fluye, fluye y sino seguiremos siendo amigos. Yo no busco el amor, el amor tiene que llegar a mí en algún momento.

