Lucía de la Cruz expresó su indignación luego que Brunella Torpoco no la saludó cuando las cantantes se reencontraron para grabar “El Salsatón de Radiomar y ATV”, un especial que alistan los dos medios de comunicación por Año Nuevo.

Según contó la cantante criolla, ella subió al escenario y esperaba recibir el saludo de su colega —a quien apoyó durante sus inicios— pero la salsera ‘chalaca’ le dio la espalda.

Ante este desplante, Lucía de la Cruz declaró para Trome y criticó a Brunella: “Me he sentido triste, pues al subir al escenario donde estaba esta niñita, Brunella Torpoco, que cuando ella cobraba 300 soles por show me decía ‘madre’, yo le conseguía presentaciones donde le pagaban miles de dólares, yo le enseñé lo que tenía que cobrar y ahora no me conoció ni me saludó ”.

Lucía de la Cruz le pide a Brunella Torpoco que tome clases de canto

Luego que Lucía de la Cruz sintió el “desprecio” de Brunella Torpoco, la cantante criolla volvió a referirse a su colega para recalcar que la salsera está mal orientada y que necesita clases de canto.

“La señorita tiene que pensar que de la noche a la mañana no nace una estrella. Las estrellas solo están en el cielo. Está mal orientada. Nosotras somos artistas que salimos de abajo, del pueblo, y tenemos que tener principios. Ahora hace como que no me conoce. Le aconsejaría unas clases de canto también porque es desafinada”, dijo Lucía para el medio La República.

“Si escuchan a una artista como Yahaira, Daniela y luego a Brunella, se darán cuenta de que no sabe cantar a capela. Hay algunas (canciones) que le salen bien, pero debe sentarse a aprender . Yo pongo a Yahaira con Brunella y les aseguro que Yahaira no desafina como Brunella”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia y su balance del 2022