Eric Castillo

La criolla Lucía de la Cruz negó que haya celebrado la semana pasada su cumpleaños con una gran fiesta en plena pandemia, y aclaró que solo tuvo un almuerzo familiar donde estuvieron sus hijos y las personas que trabajan junto a ella.

“Es falso que haya hecho una fiesta para celebrar mi cumpleaños, solo tuve un almuerzo familiar con mis hijos y personas cercanas que trabajan conmigo. No éramos más de 8 y a todos les hice la prueba rápida como una medida de bioseguridad”, comentó la criolla, quien el 19 de setiembre realizará su primer show online en Teleticket Play.

Lucía añadió que a sus 67 años es una persona vulnerable y no jugaría con su vida al realizar una reunión con personas extrañas. “Soy una persona mayor, tengo mis enfermedades y no soy tonta para exponer mi vida conociendo todo lo que está pasando en el mundo con el coronavirus”, señaló.

“JUANCHO PEÑA NO ES MI AMIGO”

Luego, dijo que conoció a ‘Juancho Peña’, pero no son amigos. “He cantando en miles de locales nocturnos de todo Lima y seguro que me lo he cruzado, pero no es mi amigo. Conozco a Juancho, a Perico y miles de personas que se me acercan. Pero lamento mucho la muerte de los 13 chicos en esa discoteca”, añadió la criolla.