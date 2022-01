La criolla Lucía de la Cruz afirmó que nunca ha sido una ‘sugar mami’ ni ha mantenido a ninguna de sus exparejas, a pesar de que siempre hayan sido menores que ella. Además, la cantante nacional lamenta que las nuevas medidas del gobierno adelantando el toque de queda para las 11 de la noche, afecten directamente a los artistas.

“Las mujeres pueden hacer con su plata lo que deseen, pero no estoy de acuerdo con las ‘sugar mami’ porque no hay que pagar por amor. Por ejemplo, yo nunca he mantenido a ninguna de mis exparejas, a pesar, que han sido menores que yo”, indicó la cantante criolla, Lucía de la Cruz.

¿Por qué te parece mal?

El amor siempre debe ser desinteresado, en todo caso, que solo sea un vacilón. Hoy en día veo que muchas mujeres mayores salen con chicos menores y es normal, porque el amor no avisa cuando llega, simplemente aparece y hay que disfrutarlo.

¿Cómo has tomado las nuevas medidas del gobierno con el toque de queda a las 11 de la noche?

Nuevamente los artistas estamos siendo golpeados por la pandemia porque nos recortan el trabajo y no hay apoyo. Por mi parte, he tenido suerte y mis shows se mantienen porque se están adelantando los horarios, pero conozco de otros compañeros que han perdido contratos. Por eso, hay que vacunarse para evitar estos rebrotes, no seamos tan irresponsables.

‘CUIDO CADA MONEDA’

Hace unos días, la criolla Lucía de la Cruz afirmó que agradece tener salud y trabajo, siendo este año muy duro para los artistas debido a la pandemia y la lenta reactivación de los shows presenciales. Además, cuenta que ha aprendido a no derrochar el dinero y ahora cuida sus monedas.

“Agradezco tener salud y trabajo, y que mi familia siga unida. Este año que se acaba he podido trabajar de diversas maneras, con los shows virtuales, mandando saludos y siento que la gran lección que me ha dejado es no ser tan derrochadora, ahora cuido cada moneda que me puedo ganar, me he vuelto mucho más reflexiva, la pandemia me ha hecho cambiar”, señala la cantante criolla.

Además, enfatiza que antes vivía a lo loco sin pensar mucho en el futuro. “La pandemia ha hecho que uno mire la vida de otra manera, todos tenemos amistades y personas cercanas que nos han dejado, ha sido muy duro en todos los sentidos. Antes vivía a lo loco, sin pensar mucho en el futuro, pues trabajaba el fin de semana y cubría mis gastos, pero de un momento a otro me quedé en el aire y ahora guardo siempre un poquito de lo que gano”, señaló Lucía de la Cruz, quien el próximo año planea grabar unos discos y realizar una gira a México.