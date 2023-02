Lo destruye. Lucía de la Cruz respondió las afirmaciones hechas por Luisito Caycho, y ha negado rotundamente las palabras del actual empresario. Durante una entrevista en ‘Magaly TV, la firme’, la intérprete criolla expresó su enojo ante las declaraciones de su exesposo.

Caycho había mencionado su deseo de llevar a la artista a España para vivir juntos y ayudarla a obtener documentos legales, aunque en realidad solo tendría la residencia comunitaria en el país europeo.

“Aquí las cosas son claras, yo voy a hablar bien claro con Magaly. Luisito tiene una tarjeta comunitaria. Luisito tiene 4 años, no tiene ni ciudadanía (…) está hablando huev...”.

“Para ir a Europa no necesito residencia. (…) ¿Para qué quiero papeles? Está hablando h… Él todavía no tiene ni siquiera residencia, tiene la comunitaria, está mintiendo a la gente, no jod... pues”.

¿Qué le respondió Luisito Caycho a Lucía de la Cruz?

Tras esto escuchar a Lucía de la Cruz, Luisito Caycho se mostró tranquilo. A pesar de las críticas de su exesposa, el exmiembro de ‘Bienvenida la tarde’ explicó su situación actual en España.

El también cantante confirmó que es cierto que ya se ha convertido en ciudadano español, ya que ha vivido en el país durante más de dos años y su hijo nació en aque país, pese a la incredulidad de Magaly Medina.

Lucía ‘parcha’ a Luisito por decir que se la llevará a España. Video: ATV

