La cantante criolla Lucía de la Cruz le pidió al salsero Josimar Fidel que tome con más seriedad su participación en el reality ‘El artista del año’, pues considera que la semana pasada quedó en sentencia por no haber ensayado a conciencia y no realizar una buena presentación y, por ello, el jurado lo sentenció con ‘Chikiplum’, con quien deberá enfrentarse este sábado.

“A Josimar lo quiero mucho, es un chico lindo y tiene una voz maravillosa, pero quedó sentenciado en el programa. Su problema es que se confió, no ha ensayado lo suficiente y no hizo una buena presentación. Ese tipo de cosas no le pueden pasar, él está para lucirse en el programa, yo soy su hincha”, comentó Lucía de la Cruz.

Hace unas semanas estuviste en ‘El artista del año’, ¿te gustaría participar?

Claro que sí, yo siempre estoy dispuesta a participar, a competir con otros compañeros artistas, ya sea que tengan trayectoria o jóvenes talentos. Además, dentro de poco me voy a realizar una lipoescultura y un rejuvenecimiento facial y voy a quedar chibolita, ja, ja. Yo quiero estar ahí, en ese escenario, cantando, bailando, actuando, interpretando y haciendo lo que más me gusta, entregarme al público. Mucha gente me ha pedido que vaya, así que ya veremos.

¿Ya te vacunaste?

Sí, ya he recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y en junio tengo que ir a ponerme la segunda dosis. Por eso, quiero pedir a todos los adultos mayores que acudan a los centros de vacunación para que todos estemos inmunizados y podamos ir retomando nuestras actividades. Yo me estoy cuidando mucho, ya llevo realizándome 18 pruebas Covid y en todas he salido negativo; así como toda mi familia y mis músicos.

Sigues trabajando virtualmente...

Realizo saludos de cumpleaños de manera virtual y algunos shows también, pero no puedo negar que también voy a algunas casas para cantar, pero solo para 5 personas y con mis protocolos que son muy estrictos. Llevo dos músicos, una guitarra y cajón, y me mantengo a varios metros de los dueños de casa... pero ojo, no son privaditos porque no canto ni para 20 ni 30 personas, solo para 5. Con eso pago mi casa, mi agua y luz, porque nadie me mantiene, no tengo un ‘Sugar Daddy’.

Muchos te critican por eso...

Claro, es muy fácil criticar desde afuera pero tengo obligaciones que cumplir y nadie me ha regalado ni un sol, todo me lo estoy ganando día a día. Recuerden que los artistas somos los más afectados con la pandemia y no sabemos cuándo regresaremos a realizar nuestros shows presenciales.