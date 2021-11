La cantante criolla Lucía de la Cruz comentó que le gustaría grabar con las salseras Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Brunella Torpoco en uno de sus próximos días que titularía ‘Los amores de Lucía’, y que dedicaría a todas sus exparejas. Asimismo, señala que se encuentra bien de salud después de una caída que tuvo saliendo de la peña ‘Del Carajo’, con motivo de la celebración del ‘Día de la Canción Criolla’.

“Me he reencontrado con el público y estoy agradecida por su cariño, no solo en las celebraciones por el ‘Día de la Canción Criolla, sino que empecé con mis shows en Rústica de la Costa Verde. Por eso, voy a grabar un disco en enero con los temas que más me ha pedido el público en pandemia que se llamará ‘Los seis de Lucía’, junto a mi heredero Cristián de la Cruz”, comentó la criolla.

Y un disco con temática del amor, ¿tú que has amado mucho e intensamente?

También lo he pensado, podría ser ‘Los amores de Lucía’ y le dedicaría un tema a cada uno de mis exparejas. Es una idea que también quiero hacer.

¿Te gustaría tener a algunas de las voces nuevas?

Me gusta mucho Brunella Torpoco, ella de todas maneras. Pero también quisiera tener a Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, sería un golazo compartir con ellas, son muy talentosas.

‘NO HE RECIBIDO NINGÚN BONO’

Hace unos días, la cantante criolla Lucía de la Cruz alzó su voz para pedir a las autoridades no poner trabas para que los artistas puedan trabajar en una fecha tan importante como el ‘Día de la canción criolla’, que se celebra todos los 31 de octubre, pues desde que empezó la pandemia no ha recibido ningún bono ni ayuda social por parte del Estado.

“Me parece bien que las autoridades supervisen y sancionen a los locales que trabajan de manera informal, pero no deben poner trabas a los empresarios formales y que cumplen con todas las normas de bioseguridad que ha establecido el gobierno, cuidando tanto a los artistas como al público”, comentó Lucía de la Cruz.

La reactivación debe continuar y más aún en una fecha tan tradicional como el ‘Día de la canción criolla’...

Todos necesitamos trabajar, en todo este tiempo de pandemia no he recibido ni un bono ni ayuda social por parte del gobierno, pero todos los meses tengo cuentas de agua, luz, teléfono, casa y comida que tengo que pagar como todos para seguir viviendo. Gracias a Dios este fin de semana tengo varios shows, estaré cantando desde la tarde y en locales formales porque la salud es lo más importante.

¿Cómo te va en el amor?

Siempre hay pretendientes, pero ahora ya no quiero saber nada de chibolos, ahora tiene que ser alguien de 40 años para adelante, alguien que sea empresario, que tenga sus monedas porque no estoy para mantener a nadie... pero tengo ganas de volver a casarme.