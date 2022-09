La cantante criolla Lucía de la Cruz afirmó que le gustaría reencontrarse con Esther Dávila Bartola en un escenario y poder rendirle un homenaje a la desaparecida Lucila Campos, con quien realizaron el show ‘Tres mujeres, una voz’ por varios años. Además, dijo que está preparando la celebración de su aniversario y empezará este sábado en La Estación de Barranco.

¿Estás empezando las celebraciones de tu aniversario?

Así es, este sábado realizaré un show junto a mi grupo ‘Áfrika Negra’ y mi heredero Christian de la Cruz, y será en La Estación de Barranco. Luego, realizaré algunos otros shows especiales en provincias para llegar nuestra música criolla a todo el país. Pero estoy pensando en realizar un espectáculo a lo grande, me gustaría que fuera en un teatro y tener a Esther Dávila, Bartola, para volver a cantar juntos.

Ustedes realizaron un show juntas con la recordada Lucila Campos...

Claro, por varios años realizamos el espectáculo ‘Tres mujeres, una voz’ y sería lindo poder realizar un homenaje a Lucila Campos. Además, ambas seguimos al frente llevando nuestra música criolla al mundo.

¿Tienes una relación amical con Bartola?

No tengo relación amical con ella, pero tenemos el mismo amor a la música criolla. Le haré la invitación y espero que pueda darse ese encuentro, lo digo en muy buena onda, ya tengo 68 años. Quizás y hasta podríamos regresar con ese show, teniendo alguna invitada para seguir dándole oportunidad a nuevas voces... todo es posible.

También tenías muchas ganas de volver a grabar...

Ese proyecto está en camino y haré un disco con mi hijo Christian, tengo en mente hacer un homenaje a Oscar de León, un tema que sería de madre a hijo, estamos trabajando en algo muy bonito y que dará qué hablar. Además, estoy viendo todo sobre mi gira a México, país al que iré por primera vez y me encuentro bastante emocionada.

¿Y sigues soltera?

Totalmente, soltera pero no desatendida. Ahora estoy dedicada al trabajo y terminando mi mudanza, pues ya estoy dejando Chorrillos, ya que después de la muerte de mi mamá, nada me ata en Chorrillos. Además, quiero aclarar que yo no estoy buscando ‘chibolos’ como algunas personas están afirmando por ahí, presentando perfiles falsos de páginas de adultos, pues no estoy para tonterías ni para mantener a nadie. El hecho de que hace tiempo haya tenido novios jóvenes no significa que voy a estar manteniendo a otras personas.

