Lucía de la Cruz puso la nota criolla en el ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ y llegó a ‘La Casa de la Salsa’, donde se grabó este especial, con un joven ‘guardaespaldas’ italiano y no descartó tener un romance con él. También contó que Luisito Caycho, el ‘Chamaco’, le ha propuesto matrimonio y que llegará en febrero para ‘formalizar’.

“Luisito ya llega, me dijo: ‘Cuculí’ quiero casarme contigo... Sé que soy la mujer de su vida, pero ni los papeles me hacen pensar para atrás. Él viene el 15 de febrero y yo me voy el 8 al exterior a cumplir con una gira, pero dice que me va a esperar hasta que regrese para conversar. Yo lo felicito, porque luego de cinco años en Barcelona, ya tiene sus papeles y está saliendo adelante, desea grabar una canción conmigo, con mi hijo y también con Christian Domínguez”, contó. Lucía

¿Le has cerrado las puertas al amor?

Para nada. Él es Jonathan, italiano, sus padres son de aquí , sus abuelos de Huaral, era mi guardaespaldas allá cuando tuve una presentación en Roma y se vino a Lima para cuidarme, me siento como Witney Houston. Hay muchos amores en la vida de Lucía, tengo el corazón muy grande y no puedo descartar al ‘Chamaco’, ni a Jonathan ni a nadie, porque sigo siendo una mujer soltera, pero no desatendida... y si me caso, lo hago de blanco con una cola de 15 metros y con un extranjero.

TRISTE

Por otro lado, Lucía de la Cruz manifestó que se sintió triste al ver que la salsera Brunella Torpoco le dio la espalda y no la saludó durante la grabación del ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ que se emitió el pasado 31 de diciembre por la señala de ATV. La criolla recordó que la cantante, cuando empezaba en el medio artístico, le decía madre y le conseguía contratos.

“Me he sentido triste, pues al subir al escenario donde estaba esta niñita Brunella Torpoco, porque cuando ella cobraba 300 soles por show y yo le conseguía presentaciones donde le pagaban miles de dólares, pues le enseñé lo que tenía que cobrar, me decía madre y ahora no me conoció, ni me saludó. Me dio la espalda, en fin, le deseo lo mejor, pero yo soy Lucía de la Cruz y en el escenario se ven los toros y yo soy el torero que corta rabo y oreja, me entiendes”, dijo