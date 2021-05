Lucía de la Cruz se enfrentó en un versus con Josimar y redes sociales elogiaron a la criolla

En la última gala de El Artista del año, Lucía de la Cruz fue convocada por el reality para que se enfrente a en un versus con Josimar. La criolla aceptó este reto y dejó todo en el escenario del programa que conduce Gisela Valcárcel.

Junto a Josimar, Lucía de la Cruz debía cantar el tema ‘El triste’ de José José. Fiel a su estilo, la criolla realizó una interpretación que dejó sin palabras a más de un espectador.

TROME | Lucía de la Cruz interpreta El Triste de José José El Artista del año

Por su parte, Josimar mostró toda su calidad vocal durante el reto, sin embargo, usuarios en redes sociales consideraron que no debía enfrentarse a la criolla porque ella ya tiene una trayectoria ganada, a diferencia del salsero.

Lucía de la Cruz dejó todo en el escenario de El Artista del Año. Pese a que el tema exigía un gran registro vocal, la cantante supo deslumbrar al público que vibró con su emotiva interpretación.

TROME | Josimar canta 'El triste' de José José en El Artista del año

El jurado finalmente decidió que Lucía de la Cruz sea la ganadora de este versus de infarto. Carlos Carlín, jurado invitado, destacó que la cantante era la verdadera ‘Artista de la noche’.

La cantante criolla se despidió de la pista realizando una particular interpretación del tema ‘A puro dolor’. En redes sociales, el público resaltó la trayectoria de Lucía de la Cruz y consideró que no debía enfrentarse a Josimar pues es el es un artista joven y no está al nivel de la criolla.

