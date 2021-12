La criolla Lucía de la Cruz afirmó que agradece tener salud y trabajo, siendo este año muy duro para los artistas debido a la pandemia y la lenta reactivación de los shows presenciales. Además, cuenta que ha aprendido a no derrochar el dinero y ahora cuida sus monedas.

“Agradezco tener salud y trabajo, y que mi familia siga unida. Este año que se acaba he podido trabajar de diversas maneras, con los shows virtuales, mandando saludos y siento que la gran lección que me ha dejado es no ser tan derrochadora, ahora cuido cada moneda que me puedo ganar, me he vuelto mucho más reflexiva, la pandemia me ha hecho cambiar”, señala la cantante criolla.

Además, enfatiza que antes vivía a lo loco sin pensar mucho en el futuro. “La pandemia ha hecho que uno mire la vida de otra manera, todos tenemos amistades y personas cercanas que nos han dejado, ha sido muy duro en todos los sentidos. Antes vivía a lo loco, sin pensar mucho en el futuro, pues trabajaba el fin de semana y cubría mis gastos, pero de un momento a otro me quedé en el aire y ahora guardo siempre un poquito de lo que gano”, señaló Lucía de la Cruz, quien el próximo año planea grabar unos discos y realizar una gira a México.

Asimismo, cuenta que pasará Navidad junto a sus hijos y nietos. “Estaré siempre con mi familia y orgullosa porque mis hijos siguen avanzando en la vida. Mi Xiomara está acabando su carrera de educación, mi Enith también está dedicada a la medicina y los varones sacando adelante a sus familias”, comentó Lucía de la Cruz.

APOYÓ A ELÍAS MONTALVO

Hace unas semanas, Lucía de la Cruz, acudió a El artista del año como refuerzo de Elías Montalvo, y dio detalles sobre cómo han sido los ensayos previos a la presentación de la tercera gala. Como se recuerda, él se encontraba en sentencia junto a Ruby Palomino.

Vuelves a pisar la pista de El artista del año, ¿qué significa para ti?

Me siento como en mi casa porque estoy al lado de Gisela (Valcárcel), a quien conozco desde que ella era una niña. Me siento feliz de ver a tanto artista en el escenario, y me he quedado sorprendida con lo lindo que cantan.

Llegas como refuerzo de Elías Montalvo, ¿qué opinas de él?

Elías es un joven que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, hemos estado ensayando y lo he apoyado con algunos tips. Elías es muy atento y curioso, y eso es importante porque así aprenderá más rápido y podrá crecer en el mundo de la música.

¿Cómo te convenció para que seas su refuerzo?

Me dijo, “Señora, por favor, quiero que usted cante conmigo en El artista del año”, y le dije, “No me digas señora, yo soy Lucía de la Cruz y soy señorita”, así que lo invité a mi casa, quería verlo y escucharlo cantar. Hemos ensayado en mi casa, sin orquesta, sin cajón, sin nada, así fuimos haciendo las pautas, los cortes, para presentar un gran show.