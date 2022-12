La criolla Lucía de la Cruz contó que en el 2023 espera encontrar el amor, pues desde la pandemia ha permanecido soltera pero nunca ‘desatendida’. Además, señala que prepara un homenaje al sonero Óscar de León junto a su hijo Christian, el heredero.

“ Este año ha sido bueno, pues he tenido salud y trabajo; pero en el amor he estado solterita, pero no desatendida . Así que en el 2023 espero encontrar una persona especial en mi vida, pero nada de chibolos sino un madurito, ya es hora de que me toque un hombre que me engría”, señaló Lucía de la Cruz.

Además, contó que en el 2023 empezará una serie de conciertos para celebrar su aniversario, y en enero realizará un show en La Estación de Barranco.

“El próximo año va ser de mucha música, pues no solo voy a grabar un nuevo disco junto a mi hijo ‘Christian, el heredero’; sino que vamos a realizar algunos shows especiales y empezaremos en enero donde realizaremos un homenaje a Óscar de León”, agregó la criolla.

CRITICA A BRUNELLA TORPOCO

Lucía de la Cruz se sintió triste al ver que la salsera Brunella Torpoco le dio la espalda y no la saludó durante la grabación del ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ que se emitirá este 31 de dciiembre por la señala de ATV. La criolla recordó que la cantante, cuando empezaba en el medio artístico le decía madre y le conseguía contratos.

“Me he sentido triste, pues al subir al escenario donde estaba esta niñita Brunella Torpoco, porque cuando ella cobraba 300 soles por show y yo le conseguía presentaciones donde le pagaban miles de dólares, pues le enseñé lo que tenía que cobrar, me decía madre y ahora no me conoció, ni me saludó. Me dio la espalda, en fin, le deseó lo mejor, pero yo soy Lucía de la Cruz y en el escenario se ven los toros y yo soy el torero que corta rabo y oreja, me entiendes”, dijo.

Creo que comentaste que te gustaba más como cantaba Yahaira Plasencia que Brunella...

Las adoro a todas, a Cielo Torres, Daniela Darcourt, Eva Ayllón, Yahaira Plasencia, a todas y siempre les aconsejo que la humildad es lo más importante de un artista dentro y fuera del escenario. No creo haberle hecho nada, solo le digo que la persona que la está orientando lo haga bien. Siempre fui una amiga, una madre para ella y si tiene sus motivos, que me los diga y yo le responderé.

