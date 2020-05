Nunca han sido cercanas. Lucía Oxenford respondió preguntas de sus seguidores en Instagram, quienes no dejaron que pasara por alto el tema de su relación con la periodista Juliana Oxenford.

Los usuarios consultaron sobre la relación que tiene la actriz con la periodista. Lucía precisó que es hermana de la periodista Juliana Oxenford y que le parece una muy buena periodista.

El problema se produjo cuando empezó a recibir muchas preguntas sobre el tema de su relación con Juliana Oxenford. “Ya que hay como 20 preguntas sobre el tema, siempre las hay. Seré concisa porque el tema ya me tiene cansada. No tenemos una relación desde que tengo uso de razón. No porque yo no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, indicó Lucía Oxenford en su cuenta de Instagram.

Además, publicó una foto de este diario demostrando que la relación con Lucía Oxenford se dio cuando ella era un bebé. “Algo así. Fin del tema”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

En 2017, Lucía Oxenford y Juliana Oxenford protagonizaron un intercambio tenso de palabras sobre la relación que mantenía la periodista con su padre.

