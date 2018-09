Lucía Oxenford mostró más de la cuenta en video, lo vieron más 7000 personas y nadie le avisó | VIDEO

Una mala pasada. Lucía Oxenford compartió un video en su cuenta Instagram con sus seguidores sin esperar sufrir un percance con su ropa. La hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet tuvo que borrar rápidamente la publicación, pero ya muchos la habían visto.

Según contó Lucía Oxenford, ella había subido un video a sus Instagram Stories. Y después de que casi 300 personas lo hayan visto, solo dos le avisaron que había estado mostrando parte de su busto.

"Acabo de borrar una historia porque se me veía el pezón y no me di cuenta. 284 vieron la historia y solo 2 me dijeron que se me veía el pezón", contó Lucía Oxenford en un siguiente video publicado en Instagram.

Lucía Oxenford y su pequeño error en vivo

Al parecer, la cifra que había compartido en un primer momento no había sido actualizada. Lucía Oxenford luego subió otra imagen y manifestó que no habían sido 284 personas, sino casi 7000. Sin embargo, nadie le dijo nada de lo sucedido.

Lucía Oxenford había grabado un video junto a su gato cuando ocurrió el percance con su escote. Pese a que estuvo poco tiempo colgado, el video logró gran alcance. Sin embargo, la actriz minimizó el hecho y lo tomó con humor.

Lucía Oxenford sobre percance Lucía Oxenford sobre percance

