SE PRONUNCIA. Lucía Oxenford responde a las críticas malintencionadas que recibe tras las declaraciones que dio su hermana Juliana Oxenford en el programa Magaly TV La Firme.

Lucía Oxenford hizo una larga publicación en su cuenta de Instagram donde le responde a los usuarios que la menosprecian por ser hija de dos actores conocidos en el medio peruano. ""Solo te conocemos por ser hija de tus papas” en teoría si, ellos me criaron frente a las cámaras, por lo que es algo OBVIO", menciona la actriz en su cuenta de Instagram.

En la larga publicación, Lucía Oxenford exige a los usuarios de redes sociales que piensen antes de criticar. “Si usaran sus cabezas se darían cuenta que hace mas de 5 años me alejé de eso y me fui a hacer mi vida a otro pais, a estudiar y formarme sola”, explica la actriz.

Además, Lucía Oxenford le respondió a todos aquellos que la menosprecian por tener a dos figuras públicas como padres. “Ustedes, “héroes del teclado,” creen que tienen el derecho a menospreciar a una persona por eso. Y la verdad que me causa gracia porque cuando les respondo al toque borran el mensaje y cuando he tenido suerte de escuchar comentarios en mi presencia (y no soy de las que no responde) se vuelven cucarachas y se largan a esconderse. Ya SUPEREN que la gente hace su vida, sigue con sus cosas, cambia de estilo, NO SIGUE LOS PASOS DE SUS FAMILIARES y no por eso son una desgracia para ellos, cada uno es libre de decidir que hacer y dejen de JODER, o tan infelices son que necesitan seguir jodiendo”, menciona la actriz.

Juliana Oxenford habla de su hermana Lucía

