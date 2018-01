Lucía Oxenford: Así celebraron sus papis su primer año de casados [VIDEO y FOTOS]

El amor está en el aire. Una de las parejas más solidas del mundo de la actuación es la conformada por los actores Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet. Ambos celebraron su primer año de casados, su hija Lucía Oxenford publicó una foto de la celebración.



En la imagen publicada en el fanpage de Lucía Oxenford se observa a Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet posando para la foto, ambos están apoyados en una mesa. Él la abraza con ternura mientras ella sonríe. En la fotografía también se puede ver un ramo de flores y unas copas con vino.



La publicación en el fanpage de Lucía Oxenford tiene 1.257 me gusta. Los seguidores de la hija de la pareja de actores le desea mucha felicidad a sus papis, quienes llevan juntos 29 años y se casaron el 28 de enero de 2017.



Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford se casaron luego de 28 años de relación. El actor argentino pidió la mano de la actriz en setiembre de 2016. La ceremonia de su boda fue bastante íntima y las fotos y videos de esta fueron publicados en las redes sociales de Lucía Oxenford.



Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford remarcan que si bien son diferentes, el secreto de su amor es que aprendieron a complementarse. "Yo soy el torbellino e Yvonne es la calma. Ella me tranquiliza, me controla. Nos contamos todo. Entre nosotros no hay secretos. Yo podría decir que conozco toda la vida de Yvonne y ella la mía", indicó el actor en una entrevista para Trome.pe.

