Pese a que lo negó muchas veces, el programa de Magaly Medina ampayó a Luciana Fuster junto a Patricio Parodi dándose un apasionado beso. De esta manera, se confirmaría el amorío entre ambos chicos reality de Esto es Guerra. Sin embargo, no es la primera vez que una relación de la modelo se convierte en el centro de atención.

Luciana ha tenido amores en su vida, pero casi siempre se ha mostrado indecisa en muchas ocasiones, sin embargo, ha sido cuestionada por tener parejas y romper una amistad. ¿Y los códigos? Trome hizo un recuento de la lista de galanes que ha tenido la chica reality.

¡AMPAY! Patricio Parodi y Luciana Fuster son captados besándose en una playa de Paracas. Video: Magaly TV La Firme

LUCIANA Y AUSTIN PALAO

En mayo de 2017, Luciana Fuster y Austin Palao se dejaban ver muy cariñosos y confirmaban de esa forma su relación amorosa. Por aquel entonces, el cantante urbano Emilio Jaime era el mejor amigo de Austin, ambos pasaban tiempo juntos acompañados de Luciana.

Sin embargo, el romance terminó en malos términos por octubre del 2018 e inmediatamente la modelo empezó una nueva relación: nada más que con Emilio Jaime

LUCIANA Y EMILIO JAIME

Luego que Austin Palao acusara a Luciana Fuster de infidelidad con su mejor amigo, la modelo confirmó su relación con Emilio Jaime por fines del año 2018. Ambos publicaban fotos y videos mostrándose muy cariñosos y completamente enamorados tras conocerse en Esto es Guerra.

Luego de conocerse el amorío, Fuster negó que haya sido infiel e incluso reveló que Austin tuvo actitudes violentas con ella.

“Muchas veces, él se iba de sus casillas. No sé por qué, antes de ir a una fiesta, siempre nos peleábamos. En una discusión –que la agrandó horriblemente- me dejó tirada en la calle a la 1 de la madrugada (…) Y me parece súper fuera de lugar que ahora él quiera venir a tapar las cosas a base de mentiras. Como yo digo, maltratar no es simplemente pegar, no es simplemente golpear. Maltratar es hacer las cosas que él hacía”, indicó.

LUCIANA E IGNACIO BALADÁN

Tras terminar definitivamente con Emilio Jaime, Luciana Fuster comenzó saliditas con otro chico reality: Ignacio Baladán. Pese a que nunca publicaron fotos juntos que demuestre un romance, la modelo confesó tiempo después la relación fugaz que tuvieron.

“Fue decisión mía porque yo quiero estar sola. Ya no tenemos nada y creo que él no lo puede negar. Simplemente cortamos todo y solo somos amigos”, expresó Luciana Fuster en una radio local.

LUCIANA Y PATRICIO PARODI

Finalmente, Luciana Fuster se ve otra vez envuelta en polémica. Tras varios rumores de un romance con Patricio Parodi, expareja de su amiga Flavia Laos, quien ha preferido mantener su distancia con la chica reality por los códigos de amigas.

Incluso, meses atrás, Luciana Fuster negó una relación con ‘Pato’ Parodi, el programa Magaly Medina se encargó de difundir un ‘ampay’ de ambos donde se muestran besándose apasionadamente.